Tirreno-Adriatico: Alaphilippe l'emporte à nouveau, Yates toujours leader

Et de deux pour Julian Alaphilippe! Le Français rayonne sur Tirreno-Adriatico, où il s'est s'imposé, au sprint, pour son second succès d'étape, lundi, lors de la 6e et avant-dernière étape.

Déjà vainqueur lors de la 2e étape, le coureur de Deceuninck - Quick-Step confirme ainsi sa bonne saison 2019 puisqu'il a déjà remporté la 13e édition des Strade Bianche début mars, après trois étapes entre le Tour de San Juan et le Tour de Colombie.

Le meilleur grimpeur du Tour de France 2018 a réglé le sprint du peloton devant Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) et son coéquipier Elia Viviani, habituel sprinter de la formation belge.

L'étape a été animée par sept hommes, Davide Ballerini (Astana), Gijs Van Hoecke (CCC), Ben King (Dimension Data), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Dayer Quintana (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM), Igor Boev (Gazprom-Rusvelo) et José Joaquin Rojas (Movistar), qui ont compté jusqu'à trois minutes d'avance.

Mais, malgré un Ballerini qui s'est battu jusqu'au bout, le peloton n'a pas fait de cadeau aux animateurs du jour et c'est finalement Alaphilippe qui a surpris les favoris, à commencer par le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), 5e, grand spécialiste de l'exercice.

Le Britannique Adam Yates (Michelton) conserve la tête du classement général, avec 25 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic (Jumba-Visma) et le Danois Jakob Fuglsang (Astana), 10 secondes plus loin.

Tirreno-Adriatico se termine mardi avec un contre-la-montre individuel de 10,5 km autour de San Benedetto del Tronto.