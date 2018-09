Tony Parker à des collégiens de Bondy: "apprenez l'anglais" en vue des JO

"Vous avez six ans pour bien parler l'anglais", a lancé vendredi le basketteur français Tony Parker à des collégiens de Bondy (Seine-Saint-Denis), invités à jouer un rôle comme bénévoles lors des jeux Olympiques de Paris 2024 qui se dérouleront près de chez eux.

Le quadruple champion NBA, qui a été désigné ambassadeur "éducation" pour les JO qui se tiendront en 2024 à Paris et en Seine-Saint-Denis, s'est prêté à une séance d'échanges avec une classe de 5e du collège Jean-Zay, pendant leur heure d'anglais.

"Est-ce que vous avez joué avec Michael Jordan? Pourquoi vous vivez pas en France? Vous êtes à la retraite? Vous gagnez beaucoup d'argent?".

Dans la salle, les questions fusent. Auparavant, les collégiens ont dû répondre à un quiz, en anglais, sur les JO.

"Les jeux auront lieu à côté de chez vous. On veut que vous soyez les premiers à profiter de cet événement, mais pour cela il faut bien parler anglais car on va accueillir le monde entier, 206 pays", a renchéri Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation de Paris-2024.

"Ce rôle d'ambassadeur, je le prends très au sérieux, parce que c'est la jeunesse, c'est les champions de demain, ceux qui vont devenir les athlètes, les bénévoles", a déclaré ensuite Tony Parker à la presse.

Le meneur de jeu français, qui vit aux États-Unis et vient de signer aux Charlotte Hornets, a estimé son emploi du temps compatible avec sa nouvelle fonction. "Pour moi c'est un bon timing, j'ai signé 1+1, c'est pas sûr que je vais faire la deuxième année, et même si je fais deux ans, il restera encore quatre ans avant les JO", a-t-il dit. Ce qui est sûr, c'est que "je serai de plus en plus impliqué, surtout quand je serai à la retraite".