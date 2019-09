Top 14: Agen en costaud fait logiquement chuter Montpellier

Agen, porté par son ouvreur Raphaël Lagarde, s'est offert un succès de prestige face à une équipe de Montpellier diminuée et méconnaissable (29-10), dimanche, à Armandie, à l'occasion de la 4e journée de Top 14.

Plus impliqué, concerné et joueur, le SUA n'a jamais tremblé pour décrocher ce deuxième succès de la saison qui les replace dans le ventre mou du classement.

Il confirme ses bonnes dispositions et son bon match réalisé à Pau où les partenaires de Hugues Briatte avaient laissé filer la victoire dans les toutes dernières minutes.

"J'espère désormais qu'on va nous voir autrement et que les joueurs vont prendre conscience de leurs moyens, a déclaré leur manager Christophe Laussucq. Je suis en tout cas heureux de ce qu'ils ont fait".

Côté héraultais, hormis un petit quart d'heure après la première pause fraîcheur qui a vu les hommes de Xavier Garbajosa se rebiffer à l'image de son essai signé Yvan Reilhac (25), la copie rendue affiche de grosses faiblesses.

"Il n'y a rien à dire, la meilleure équipe a gagné. On aurait pu jouer une heure de plus, on n'aurait pas trouvé la solution pour gagner ce match, a regretté Garbajosa qui en a assumé "l'entière responsabilité".

"Je me suis trompé dans la préparation, je n'ai pas su les mettre dans les meilleures dispositions pour aborder un match comme celui-là", a reconnu le technicien.

- Leçon d'engagement -

Paradoxal quand on se remémore leur début de saison quasi parfait s'ils avaient passé la transformation de la gagne à Castres en ouverture de la saison.

Sauf qu'à Armandie, leur manque d'engagement, de certitudes dans le jeu malgré leurs individualités et leur puissance, n'ont pu inverser le cours d'un match parfaitement lancé par des Agenais convaincus de leur force et de leur rugby.

Pendant les vingt premières minutes, le SUA n'a laissé que des miettes à son adversaire indiscipliné, maladroit, et percé sur un essai en première main né d'une mêlée avec toute la ligne arrière au diapason pour un essai de Saurs (11).

Après l'essai de Reilhac (11-7), on a pensé le MHR capable de poursuivre sa remontée, il est tombé sur un os, Lagarde, auteur juste avant la pause d'une pénalité puis à la reprise alors que son équipe évoluait en infériorité numérique (carton jaune pour Taulagi), d'un essai en solitaire avec coup de pied à suivre chanceux pour lui même (47).

Poussés par le vent et leur public, les Agenais se sont senti pousser des ailes quand le centre Nathan Decron a passé la ligne à son tour mais l'essai était refusé pour en-avant de passe (66e).

Ce n'était que partie remise pour faire gonfler l'écart car sur la mêlée suivante, le pack lot-et-garonnais emportait son vis-à-vis et Lagarde portait son total à 19 points (24-10). Tout un symbole, accentué après la sirène par un essai de Benito Masilevu consécutif à une remontée express du terrain.

"Notre état d'esprit nous permet d'ajouter un essai à la fin. Il ne rapporte pas de point mais c'est la cerise sur le gâteau", conclut Laussucq.