Top 14: Agen fait le break dans la course au maintien

Agen a fait un pas de plus vers le maintien en dominant avec autorité (19-7) une équipe de La Rochelle sur la pente descendante, samedi, à l'occasion de la 19e journée du Top 14.

Ce succès lot-et-garonnais, le troisième lors des quatre dernières journées, permet aux hommes de Mauricio Reggiardo de compter désormais neuf points d'avance sur le barragiste Grenoble, battu sur sa pelouse par le Racing 92 (16-34).

Les Maritimes enchaînent un troisième revers de suite sans marquer le moindre point au classement. Ils restent à la 6e place provisoire en attendant le choc du soir entre Bordeaux-Bègles et le Stade Français, qui pourrait les faire encore reculer.

Dans la foulée de son succès de prestige sur Toulon il y a un mois, le SUA a parfaitement maîtrisé cette rencontre. Agressif en défense, avec un plan de jeu à profusion respecté, il a su profiter des failles de visiteurs inoffensifs pour se détacher rapidement.

Il y a d'abord eu la botte de McIntyre pour sanctionner l'indiscipline rochelaise (trois pénalités avant la demi-heure). Il y a aussi eu ce ballon de récupération de Masilevu, dans ses propres 22 mètres, qui s'est conclu 60 mètres plus loin par un contre de Lamoulie sur un dégagement de Balès et un premier essai sous les poteaux (15e).

Menés 16-0 et pris à la gorge, les hommes de Jono Gibbes ont eu des munitions au retour des vestiaires. Mais aucune de leurs quatre pénaltouches n'a été convertie, pas plus que cette mêlée à cinq mètres (62e) symbolisant leur impuissance et leur manque d'inspiration.

Il a fallu attendre les dix dernières minutes pour les voir enfin sortir de leur léthargie avec un essai de Rattez (74e), après un franchissement de Murimurivalu. C'était bien trop peu, et bien trop tard, pour inverser la tendance.