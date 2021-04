Top 14: après l'Europe, des derbies et des soucis

Au lendemain d'une fenêtre européenne fructueuse pour les clubs français, le Top 14 devait reprendre ses droits en fanfare avec une kyrielle de derbies vendredi et samedi, mais le Covid-19 a déjà gâché la fête en provoquant le report de quatre rencontres, dont l'affiche de cette 21e journée, Racing 92-Stade français.

. Covid-19, le revoilà

La pandémie s'est rappelée cette semaine au bon souvenir du Top 14 avec quatre matches reportés (sur sept).

Le couperet est d'abord tombé lundi sur Montpellier-Toulon en raison de cas positifs au sein de l'effectif varois. Le report d'Agen-Bordeaux-Bègles a lui été annoncé mercredi après plusieurs contaminations dans les rangs girondins.

Et le derby francilien Racing-Stade français, qui devait se jouer en prime time samedi soir, a été reporté à son tour jeudi par mesure de précaution, le Racing 92 ayant affronté l'UBB dimanche dernier en quart de finale de la Coupe d'Europe.

Quelques heures plus tard, c'est Brive-Clermont qui est passé à la trappe, après que le CAB "a constaté la présence de six cas positifs à la Covid-19 (variant britannique) au sein de son effectif".

"Conformément au protocole et afin de prévenir tout risque supplémentaire de contagion, le CA Brive a isolé les joueurs positifs et les entraînements ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ils reprendront par petits groupes en fonction des résultats des prochains tests réalisés", ont précisé les Corréziens.

Alors que le calendrier du championnat était à jour, ces reports posent problème à l'approche de la phase finale.

Racing-Stade français se jouera le premier week-end de mai. Tout dépendra en revanche pour les deux autres matches des performances de l'UBB et de Montpellier lors de leurs demi-finales de Coupe d'Europe et de Challenge européen, respectivement face à Toulouse et à Bath.

En cas de défaite, Montpellier-Toulon et Agen-UBB devraient pouvoir se tenir le week-end du 22 mai. En cas de qualification en finale européenne, ces rencontres pourraient être reportées en semaine, le mardi 11 mai.

. Toulouse et La Rochelle, retour à l'ordinaire

Finis (pour l'instant) les voyages à l'étranger, l'intensité des matches à élimination directe et les arbitres anglophones.

Après deux week-ends de Coupe d'Europe, Toulouse et La Rochelle, tous les deux qualifiés dans le dernier carré continental, reprennent leur duel à distance au sommet du Top 14.

Le leader toulousain replongera dans ses tâches domestiques lors d'un derby à Castres avec un effectif remanié. Ses internationaux Cyril Baille, Julien Marchand et Antoine Dupont ont notamment été laissés au repos.

Une aubaine pour le CO? Pas forcément, à en croire le deuxième ligne castrais Loïc Jacquet, qui se méfie du réservoir haut-garonnais: "Si Toulouse remplace Arnold par Tekori, vous croyez que c'est une bonne nouvelle?"

Deuxième du classement à trois longueurs du Stade toulousain, La Rochelle refermera de son côté sa parenthèse européenne enchantée avec la réception de Lyon, bien relancé dans la course au Top 6.

. Pau joue sa peau

A six journées de la fin de la saison régulière, tous les matches comptent pour Pau dans la perspective du maintien.

Mais celui contre Bayonne vendredi soir encore plus que les autres, et pas seulement pour la suprématie départementale.

Sept points séparent au classement les Basques de l'Aviron, douzièmes, des Béarnais de la Section, treizièmes et avant-derniers.

Les Palois n'ont donc pas le droit à l'erreur à domicile, dans ce derby des Pyrénées-Atlantiques, s'ils veulent s'épargner un barrage de descente.

Ce sera sans leur ouvreur et maître à jouer Antoine Hastoy, dont l'absence sur blessure sera prochainement compensée par le renfort de poids du champion du monde sud-africain Elton Jantjies.