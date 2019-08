Top 14: Bayonne à la fête, Toulouse à la peine

Toulouse a commencé la défense de son titre de champion en chutant d'entrée à Bordeaux-Bègles (30-25) tandis que Bayonne, fraîchement promu de Pro D2, a surpris (24-17) un Racing 92 privé de ses internationaux en ouverture du Top 14.

. Toulouse, champion au tapis

L'absence de treize joueurs occupés avec leurs sélections par la préparation de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), n'explique pas tout: sur le terrain de l'UBB, la mêlée toulousaine - complètement remaniée avec la titularisation de la recrue japonaise Takeshi Hino - a souffert (30-25). La sortie sur blessure de Sébastien Bézy (35e) n'a certes pas aidé. Mais ce Toulouse-là, qui avait enchanté la planète rugby par son jeu aussi offensif qu'alléchant, a eu du mal à trouver l'inspiration.

Et c'est Mathieu Jalibert qui en a profité pour briller: avec douze points, dont l'essai décisif (67e), le demi d'ouverture de l'UBB a crucifié le champion de France. De quoi offrir des débuts parfaits au nouvel entraîneur girondin, Christophe Urios.

Pour Toulouse, il s'agit de la première défaite en championnat depuis le 6 avril et le déplacement à Toulon (25-10).

. Racing 92, toujours de travers

Henri Chavancy l'avait pourtant promis: fini les errements de la saison dernière, exit l'indiscipline... L'Arena de La Défense, où les visiteurs s'étaient imposés à quatre reprises la saison dernière, allait devenir une forteresse imprenable. Raté. Le Racing 92 a chuté d'entrée, à domicile (24-17), encaissant dix-sept points en seconde période, sans en rendre aucun. Et avec deux cartons jaunes à la clé (Yoan Tanga Mangene 61e, Hassane Kolingar 72e).

Mais c'est surtout Bayonne, champion de Pro D2, qui a crânement joué sa chance, affichant cette envie qui a fait défaut au club des Hauts-de-Seine. Menés de dix points à la mi-temps (17-7), les Basques ont trouvé les solutions en seconde période, répondant à l'impact physique des Racingmen pour s'offrir un premier exploit majuscule.

. Toulon, Lyon, ambition

Vite fait, bien fait. Le LOU, privé de six titulaires potentiels, a passé trois essais en moins de dix minutes au Stade Français et s'est offert un succès retentissant sur un adversaire ambitieux (43-9). Une victoire sans appel, bonus offensif en prime, qui fait mal aux Parisiens, au plan de jeu minimaliste.

Les Lyonnais, invaincus en ouverture du championnat depuis 2016, tenteront de continuer à profiter de l'avantage de jouer six fois à domicile sur les neuf premières journées, et notamment le 1er septembre contre le champion en titre, Toulouse pour un premier choc.

Seulement 9e la saison passée, Toulon a, lui aussi, a fait le plein en disposant d'Agen (44-25), là même où il avait connu un échec retentissant il y a un an. Le RCT de Patrice Collazo semble sur la voie de la rédemption grâce à l'expérience de ses avants et la fougue de sa jeune ligne de trois-quarts, Julien Hériteau et Louis Carbonnel en tête.