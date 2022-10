Top 14: Bayonne surprend, Toulon cartonne, Toulouse confirme

Ils peuvent avoir le sourire: Bayonne a surpris La Rochelle (29-13), Toulon a éparpillé Brive (47-0), Castres s'est vengé de Montpellier (26-13) et Toulouse a surclassé Clermont (46-10), samedi, lors de la 6e journée du Top 14.

. La désillusion de Clermont

Malgré les rotations et les absences, Toulouse n'a fait qu'une bouchée de Clermont (46-10), pourtant une des équipes en forme du moment. Le grand artisan de cette démonstration? Thomas Ramos. Le polyvalent trois-quart, titulaire à l'ouverture, a guidé les Rouge et Noir vers un carton plein, six essais à la clé.

Ramos, lui, s'est fendu de deux essais, cinq transformations et deux pénalités (26 points au total) pour permettre au leader du championnat, qui compte désormais... six points d'avance sur le RCT, de conforter sa place sur le trône du Top 14. Avec ce troisième succès de rang, le break est déjà fait en tête du championnat. L'ASM s'est montrée trop maladroite pour inquiéter Toulouse.

. Castres tient sa revanche

Dans le remake de la dernière finale du Top 14, Castres (9e, 13 pts) a pris sa revanche sur le champion en titre montpelliérain (26-13). Le CO, porté par le revenant Benjamin Urdapilleta (16 points), s'adjuge en outre un vingt-quatrième succès d'affilée dans son antre de Pierre-Fabre.

Le MHR (5e, 15 points), de son côté, enchaîne une seconde défaite consécutive et peut se poser des questions avant de recevoir le LOU lors de la prochaine journée.

. Bayonne impérial face à la Rochelle

Après le Racing et l'UBB, les champions d'Europe rochelais, maladroits et indisciplinés, ont subi la loi de l'Aviron (29-13), grâce aux prestations haut de gamme de Camille Lopez et Gaëtan Germain.

Grâce à ce succès, le club basque grimpe à la 7e place (13 pts) tandis que les Maritimes (3e, 17 pts), qui n'ont réagi qu'en toute fin de rencontre grâce à leur talonneur international Pierre Bourgarit, se sont offert une piqure de rappel avant de recevoir Toulon.

. Toulon écoeure Brive

La Rade a eu droit à un festival d'essais du RCT face à Brive (47-0), sept en tout, dont le premier signé par son champion du monde sud-africain Cheslin Kolbe, un doublé de Waisea Nayacalevu et le dernier par son vétéran, l'Italien Sergio Parisse.

Grâce à cette victoire, Toulon (2e, 17 pts) s'installe solidement derrière Stade toulousain (1e, 23 pts), que les Corréziens (10e, 11 pts) recevront dans une semaine.

. Le Racing 92 boîte devant Pau, le Stade français déboîte l'Usap

A la peine dans sa Paris La Défense Arena, le Racing 92 a mis plus d'une heure avant de trouver la solution face à la Section paloise (26-13), grâce au premier essai de sa recrue anglaise Christian Wade, à la suite d'un coup de pied de l'Ecossais Finn Russell (16 points).

Pau, battu pour la troisième fois consécutive, glisse à la 14e et dernière place du championnat alors que les Franciliens prennent provisoirement la 8e.

Enfin, le Stade Français (5e, 14 pts) a répondu de la plus belle des manières aux rumeurs donnant Gonzalo Quesada remplacé par un duo Karim Ghezal/Laurent Labit, signant huit essais face à l'Usap (52-3).

La 6e journée se poursuit dimanche pour un choc entre ambitieux désireux de chasser les nuages, Lyon - Bordeaux-Bègles.