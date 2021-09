Top 14: Biarritz, Brive et le Racing du bon pied

Biarritz a réussi son retour en Top 14, sept ans après, avec une victoire convaincante contre Bordeaux-Bègles en ouverture de la saison, que Brive et le Racing 92, vainqueur autoritaire du derby francilien, ont également démarré du bon pied.

. Biarritz, retour gagnant

Monsieur l'Anglais, tirez le premier. Le nouvel ouvreur de Biarritz Brett Herron, arrivé cet été des Harlequins, a marqué la première pénalité, le premier essai et la première transformation de la saison 2021-2022.

Dix points qui ont mis le promu basque sur l'orbite d'un succès éclatant face à Bordeaux-Bègles (27-15) pour son grand retour dans l'élite, sept ans après l'avoir quittée.

Dans le sillage de son trois-quarts centre néo-zélandais Francis Saili, de tous les bons coups, le BO a été récompensé de son enthousiasme et de sa combativité.

Le plus petit budget du championnat, qui doit affronter les quatre demi-finalistes de la saison dernière au cours des cinq premières journées, devrait ennuyer plus d'une équipe devant son bouillant public d'Aguilera.

. Un derby à sens unique

Comme la saison dernière, l'avantage du terrain, malgré le retour du public à Jean-Bouin, n'a pas suffi au Stade français dans le derby francilien contre le Racing 92, facile vainqueur (36-21).

Et comme lors de leur barrage victorieux du mois de juin (38-21), les Racingmen ont fait la différence en première mi-temps avant de tranquillement gérer leur avance.

Avec trois essais du talonneur international Camille Chat, blessé en fin de saison dernière, du jeune ailier Donovan Taofifenua et du centre Olivier Klemenczak, à la conclusion d'un beau mouvement collectif, le club des Hauts-de-Seine a marqué d'entrée les esprits face à son meilleur ennemi.

. Brive premier leader

Contrairement à Biarritz, Perpignan a souffert pour son retour en Top 14. Le promu catalan a fait les frais (36-15) du récital de l'ouvreur de Brive Enzo Hervé, auteur à lui seul de 26 points, dont un essai, dans la lignée de sa saison dernière réussie.

Seule équipe jusqu'ici à avoir décroché le point de bonus offensif, à la faveur de ses trois essais, le CAB est le premier leader du championnat.

Castres a, dans le même temps, démarré sa saison comme elle avait terminé la dernière: par une victoire à domicile, contre Pau (16-12).

Les Tarnais ont toutefois rendu une copie brouillonne, à l'image du meilleur réalisateur du Top 14 la saison dernière, Benjamin Urdapilleta, auteur du seul essai du match mais coupable d'un manque de réussite inhabituel face aux perches (2 sur 5).

Deux autres rencontres auront lieu dimanche: le début de l'opération rachat pour Lyon et Clermont (17h45) et les retrouvailles entre les deux derniers finalistes, La Rochelle et Toulouse (21h05).