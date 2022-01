Top 14: Bordeaux-Bègles conforté, Castres miraculé

Après un Boxing Day gâché par le Covid-19, le Top 14 a dans l'ensemble repris ses droits ce week-end, malgré un nouveau match reporté, à l'occasion d'une 14e journée qui a vu Bordeaux-Bègles accroître son avance en tête sur Toulouse.

L'UBB, accrochée jusqu'au bout par une valeureuse lanterne rouge, a souffert pour prendre sa revanche sur Biarritz (30-27), où elle s'était faite surprendre lors du premier match de la saison (27-15).

Le leader girondin a laissé échapper dans les dernières minutes le bonus offensif qui semblait lui tendre les bras après les entrées décisives de ses tauliers internationaux Maxime Lucu, Matthieu Jalibert et Cameron Woki.

Il compte tout de même désormais cinq longueurs d'avance au classement sur son dauphin, Toulouse, battu d'un cheveu la veille à Clermont (16-13).

Entré sur le terrain à l'heure de jeu, l'expérimenté Camille Lopez a fait pencher ce bras de fer en faveur des Auvergnats en passant un drop et une pénalité décisifs.

Un deuxième revers consécutif des Toulousains en championnat qui aurait pu profiter à Montpellier (troisième) si son match contre Toulon n'avait pas été ajourné en raison d'un grand nombre de contaminations au Covid-19 dans les rangs varois.

En réponse au fiasco du Boxing Day (quatre matches reportés sur sept), la Ligue nationale de rugby (LNR) avait pourtant adopté dans la semaine un nouveau protocole sanitaire permettant de jouer dès lors qu'une équipe dispose de 23 joueurs, dont au moins quinze professionnels et six premières lignes.

- Spectacle et suspense à Castres -

Passé jusqu'ici entre les gouttes des reports, Castres a remporté un choc du haut de tableau spectaculaire contre La Rochelle (31-30) et en profite pour s'emparer de la quatrième place de son adversaire, à portée de Toulouse et Montpellier, mais avec un match en plus.

Un succès miraculeux pour les Tarnais, qui ont subi la foudre maritime avant de se révolter. Menés 24-3, ils ont su préserver leur invincibilité à domicile, où ils n'ont plus perdu depuis décembre 2020, grâce à leur force de caractère et à la maladresse du buteur rochelais Ihaia West, coupable de deux échecs face aux perches dans les derniers instants.

Dans l'autre moitié du classement, la confrontation entre Pau et Brive, deux candidats au maintien, a largement tourné à l'avantage des Béarnais (43-20), qui avaient pourtant été touchés par le Covid-19 la semaine précédente.

Sous un grand soleil hivernal, la Section paloise, même si elle aurait pu espérer un bonus offensif, réalise une bonne opération comptable face à un adversaire direct de plus en plus menacé par la zone rouge (12e) après un bon début de saison.

Le Stade français s'en est lui éloigné samedi en venant à bout du promu Perpignan (27-17) grâce notamment à un nouveau doublé de son centre Fidjien Waisea Nayacalevu.

Après trois semaines sans jouer et plusieurs contaminations au Covid-19 à l'origine du report à la dernière minute du "Clasico" contre Toulouse, l'entraîneur parisien Gonzalo Quesada s'est dit "admiratif de la capacité des joueurs à répondre à toutes ces difficultés".