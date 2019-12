Top 14: Bordeaux-Bègles mène grand train, Toulon tient tête à Toulouse

Une fin d'année en fanfare: l'Union Bordeaux-Bègles a enchaîné un quatrième succès d'affilée en Top 14, dimanche à Pau (27-23), pour terminer 2019 en tête du classement à l'issue de la 12e journée, marquée par le match nul entre Toulouse, champion en titre, et Toulon en pleine renaissance (13-13).

. Jalibert, c'est le pied

Lyon avait mis la pression samedi en écrasant Bayonne (52-9) pour reprendre le fauteuil de leader occupé de la première à la 11e journée. Mais l'UBB de Christophe Urios n'avait pas l'intention d'abandonner aussitôt la prestigieuse position, obtenue la semaine précédente pour la première fois de son histoire.

Au stade du Hameau, les Girondins ont de nouveau récité leur prestation autour de leur chef d'orchestre Matthieu Jalibert, plus que jamais candidat à une place dans le XV de France pour le Tournoi des six nations. Avec deux coups de pied, l'ouvreur a offert un doublé à l'ailier Sergio Cordero qui a fait toute la différence. Même si un dégagement contré du N.10 a permis à la Section de priver les Bordelais du bonus offensif.

. Six candidats au barrage

Derrière le duo de tête, un groupe de six candidats aux barrages vient de se former avec que des cadors: l'effet Coupe du monde, qui avait permis aux petits sans internationaux français (Bayonne, Brive), de tirer leur épingle du jeu, semble bel et bien terminé.

En tête du peloton, Toulon (3e) confirme son renouveau avec un nul ramené de Toulouse (4e) chez qui il avait coulé la saison passée (39-0). Les Toulonnais auraient même pu l'emporter s'ils avaient pris les points en première période au lieu de chercher l'essai. La réception de Castres sera l'occasion, pour les hommes de Patrice Collazo, de conforter leur place sur le podium.

Juste derrière, La Rochelle (5e) et le Racing (7e) ont fait le plein de points. A l'image de Finn Russell très inspiré, les joueurs des Hauts-de-Seine ont été impressionnants de maîtrise à Brive (44-20), mettant un terme à un an et demi d'invincibilité des Corréziens dans leur antre, Top 14 et Pro D2 confondus.

Les Rochelais sont eux toujours invaincus en championnat à Marcel-Deflandre après la correction infligée à Agen (40-8). Mais ils ont surtout séduit en affichant un niveau de jeu rarement aperçu depuis le début de la saison.

Rochelais et Racingmen sont à égalité de points avec Clermont (6e), vainqueur de Castres au terme d'une rencontre à deux visages (39-22). L'ASM avait le bonus en poche à la pause (30-3) mais tout s'est déréglé en l'espace d'une minute avec un carton jaune, un essai et un carton rouge concédés. L'essentiel est sauf mais l'équipe de Franck Azéma a encore une fois manqué de maîtrise, une fâcheuse habitude à corréler avec son zéro bonus depuis le début de la saison.

. Paris poursuit son redressement

Dernier candidat aux barrages (8e), Montpellier alterne le bon et surtout le moins bon depuis le début de la saison. Et alors que la concurrence monte en régime, l'effet Handré Pollard tarde à se faire sentir dans l'Hérault. Pour la première à domicile de l'ouvreur sud-africain champion du monde, le MHR a concédé le nul (20-20) face au Stade Français, pourtant lanterne rouge.

Plus peut-être que le résultat, c'est la manière qui interroge: après un bon premier quart d'heure, les joueurs de Xavier Garbajosa ont subi le jeu des visiteurs et multiplié les ballons tombés, avant d'éviter un premier revers à domicile grâce à un sursaut en fin de match. Le MHR devra faire mieux samedi prochain face à Brive.

Les Parisiens étaient eux partagés entre la satisfaction d'un premier déplacement sans défaite et la frustration d'être passés si près d'un coup. Le positif l'emporte quand même: victorieuse de Pau (21-18) la semaine précédente, l'équipe en rose a repris confiance et presque rattrapé son retard sur Agen, 13e et actuel barragiste avec un point de plus.