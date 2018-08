Top 14: Bordeaux fait craquer Pau sur la fin

Bordeaux-Bègles, longtemps accroché et malmené par Pau, a obtenu une victoire flatteuse (41-19), bonifiée grâce à une fin de match prolifique, samedi, à domicile à l'occasion de la 1re journée du Top 14.

Les hommes de Rory Teague, pas loin de la rupture avant l'heure de jeu (19-19) quand la Section a enchaîné les mêlées à cinq mètres, ont profité à plein du sang neuf injecté et du carton jaune adressé à Foley à neuf minutes du terme, qui a libéré les espaces et les chevaux.

"C'est un bon début mais on sait que ce championnat est long et très dur, a reconnu le manager anglais. Il y a encore des choses à améliorer mais c'est déjà pas mal pour le premier match

Au final, à l'usure, l'UBB a inscrit quatre essais, deux doublés de Ducuing (29, 67) et Lonca (75, 79), suffisant pour empocher un point supplémentaire loin d'être évident vingt minutes avant.

De leur côté, les Béarnais se sont nourris des fautes locales en première période, mais ont manqué de réalisme sur leur temps forts après la pause. Daubagna a bien inscrit un essai de filou (46) quand Bordeaux était en infériorité numérique - carton jaune pour Kaulashvili - mais il n'a pu être imité par ses coéquipiers.

Dommage pour les hommes de Simon Mannix car il y avait la place de faire beaucoup mieux face à ces Girondins indisciplinés, timorés, manquant d'initiatives lors d'un premier acte poussif, sans réel rythme, avec des buteurs loin d'avoir réglé la mire, mais illuminé par cette percée de Ducuing qui tapait au pied pour lui même et marquait le premier essai des siens.

Pau a été beaucoup plus convaincant à la reprise, l'essai de Daubagna (16-19) l'a confirmé. C'est le moment que choisît Teague pour faire rentrer Radradra et Nabuli, qui donnèrent du tonus à leur ligne arrière.

"On a fait une deuxième mi-temps totalement différente avec des joueurs qui sont rentrés qui ont amené un peu de puissance, de contrôle et d'expérience", s'est félicité Teague.

Le second nommé donnait une offrande à Ducuing (67), le Fidjien faisait admirer ses fulgurances, saluées par un Chaban-Delmas déjà sous le charme.

Réduits à 14, les Palois baissaient pavillon en fin de match, ce qui souriait à Lonca, d'abord idéalement servi par Serin (75), puis bien placé pour contrer un dégagement de Slade et finir dans l'en-but.

"On se perd un peu les +chèvres+ sur les quinze dernières minutes, pestait le talonneur de la Section Quentin Lespiaucq. Il faut que l'on reste plus +tête froide+, garder le cap d'une bonne défense et surtout cesser de laisser des points en route".