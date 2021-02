Top 14: Brive freine Bordeaux-Bègles

Brive a fait montre d'un gros réalisme pour sanctionner une équipe de Bordeaux-Bègles (25-23) joueuse mais très indisciplinée qui s'incline pour la première fois en 2021, samedi à l'occasion de la 17e journée de Top 14.

Toutes les séries ont une fin et celle de l'UBB, qui restait sur six matches sans défaite, s'est terminée au Stadium, pré chéri d'Enzo Hervé, buteur efficace avec ses 20 points qui ont largement compté dans la victoire des hommes de Jeremy Davidson.

Six jours après s’être incliné à Bayonne, le CAB se replace même dans la course au top 6, à hauteur de Castres et Lyon - qui joue en soirée face à Toulouse - à huit points de Toulon.

Les hommes de Christophe Urios, qui avait qualifié ce déplacement de "test de testostérone", ont eu les munitions pour s'imposer en Corrèze. Ils ont bien inscrit deux essais, le deuxième par Nathanaël Hulleu (73e) synonyme de bonus défensif et alors d'espoir, mais leur indiscipline leur coûte très cher. Trop cher.

Au classement, ils cèdent leur 4e place à Clermont mais garde toujours neuf points d'avance sur le 7e, Paris.

Avec le vent dans le dos, le CAB s'est d'abord nourri en première période des fautes de l'UBB, entre maladresses, manque de maîtrise notamment dans les zones de rucks et mêlée alors déficiente (12-3, 31e).

Les Girondins, dominateurs dans la possession, ont trouvé l'ouverture sur une belle combinaison en touche entre Dweba et Lucu, conclue par Higginbotham (34) mais un ballon porté gagnant des Coujoux envoyant Cecarrelli derrière la ligne a maintenu un écart de 9 points à la pause (19-10).

Revenus avec d'autres intentions à la reprise, les visiteurs se sont rapprochés au score (19-16) grâce à deux pénalités de Lucu, avant de décrocher à nouveau suite à trois pénalités concédées, dont deux seulement ont été réussies par Hervé (25-16, 61e).

Tout était à refaire mais l'emprise est demeurée bordelaise jusqu'au bout, avec de longues séquences de pilonnage bien repoussées par des Brivistes ne lâchant rien en défense, jusqu'à ce qu'un petit coup de pied à suivre de Lucu ne trouve Hulleu dans l'en but pour un bonus défensif au final mérité.