Top 14: Brive s'offre cette fois le champion Toulouse

Le promu briviste a conservé son invincibilité à domicile en s'offrant Toulouse, champion diminué par les absences liées à la coupe du monde au Japon, 23 à 9, samedi, à l'occasion de la 6e journée de Top 14.

Après Clermont, Toulon, c'est donc Toulouse qui a fait les frais de la détermination corrézienne, matérialisée une nouvelle fois par une entame de feu à laquelle les hommes d'Ugo Mola n'ont pas su répondre.

Un troisième succès qui permet au CAB toujours aussi solide dans son Stadium de prendre ses distances sur la zone de relégation qu'il doit à deux essais de son demi de mêlée Blanc au début de chaque mi-temps et à la précision chirurgicale de son buteur Laranjeira.

En face, le Stade s'est montré fébrile, défaillant au placage, indiscipliné et manquant de trop d'arguments pour rivaliser et repart avec un quatrième revers en six journées. Vivement la fin de la Coupe du monde !

La recette locale était connue, il fallait emballer, ce qu'ont parfaitement réussi à faire les joueurs de Jeremy Davidson, dans le sillage de Muller trouvant un trou dans la défense visiteuse, puis un relais d'Hervé, qui a servi Blanc pour le premier essai (5e).

Plus disciplinés, les Coujoux ont géré cette avance grâce à la botte de Laranjeira, auteur de 3 pénalités, dont 2 de 50 mètres, les Toulousains répondant par trois pénalités de Holmes pour faire tourner leur compteur (16-9, 40e).

La reprise était une copie conforme de l'entame. Bien servi par Laranjeira après une touche rapidement jouée, Blanc s'échappait pour porter la marque à 23-9 (41e).

Groggy, Toulouse a enfin appuyé ses actions mais s'est heurté à une défense locale redoutable, parfois acculée, mais qui n'a rien lâché. Et comme aucun pack n'est parvenu à prendre l'ascendant sur son vis-à-vis en mêlée fermée, le score n'a pas évolué.