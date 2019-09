Top 14: Brive surprend le vice-champion de France Clermont

Brive, appliqué et surmotivé, a créé une grosse surprise en s'imposant devant le vice-champion de France, Clermont, 28 à 21, signant ainsi son premier succès à domicile depuis son retour en Top 14, dimanche, lors de la 3e journée.

Ce succès lors du 100e derby du centre de l’histoire lance, enfin, la saison des Brivistes, après deux défaites en déplacement à Pau (33-14) et Agen (16-10). Ils conservent par la même occasion leur invincibilité devant leur public qui remonte à avril 2018 et une défaite contre le Lyon.

"On a joué à notre meilleur niveau", s'est félicité le directeur sportif de Brive Jeremy Davidson, estimant qu'il venait d'apporter la preuve que son équipe était à sa place dans l’élite du rugby français. "On avait besoin de prouver à tout le monde qu'on avait le niveau du Top 14", a-t-il rappelé.

Clermont, pourtant fort de deux succès cette saison, contre La Rochelle (28-10) et à Bayonne (34-30), est passé à côté de son sujet, surtout en première période. Ensuite, les Clermontois ont été trop indisciplinés pour espérer revenir, se retrouvant en infériorité numérique en fin de match à 13 contre 15.

"On a subi et on n’a pas réussi à ralentir leur jeu. Sur la seconde période, on a eu plus de possession et on a mis de longues séquences pour revenir dans le match", a déploré le Franck Azéma, constatant que son équipe a "comme à Bayonne", montré deux visages". Et de souhaiter un renouveau collectif dans son équipe où il manque dix joueurs, partis à la Coupe du monde.

- Entame parfaite de Brive -

Les Brivistes ont réalisé une première période parfaite pour mener logiquement à la pause (22-7). Disciplinés (pas une seule pénalité sifflée contre eux dans les 40 premières minutes), ils ont inscrit trois essais à des Auvergnats dominés dans tous les secteurs de jeu.

Le premier a ainsi montré toute la détermination briviste et sa faculté à développer du jeu. Au départ, il y a eu une longue séquence qui s'est achevée par un coup de pied de Stuart Olding que Guillaume Namy a saisi à l'aile pour aplatir. Avec la transformation de Thomas Laranjeira (10-0, 4e), Brive s'est mis en orbite et n'a plus lâché.

Cette situation a contraint Franck Azéma à remplacer ses deux piliers après seulement 18 minutes. La seconde période a été plus compliquée pour Brive. Il a payé sa débauche d'énergie de la première mais sans jamais renoncer dans les zones de combat.

Après avoir comblé une partie de leur débours en marquant deux essais, les vice-champions de France ont donc payé leur indiscipline. Deux pénalités de Laranjeira ont, en effet, fait définitivement pencher la victoire en faveur de Brive.