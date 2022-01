Top 14: Brive victime du finish de Bordeaux-Bègles

Bordeaux-Bègles, à la mêlée conquérante, a conforté son statut de leader du Top 14 en allant s'imposer à Brive (22-19) au terme d'une belle remontée samedi, à l'occasion de la 15e journée.

Une mi-temps à l'envers, une mi-temps à l'endroit, voilà résumée la production des hommes de Christophe Urios qui n'avait jamais gagné en Corrèze en tant que manager.

Malgré un premier acte mal embarqué et très compliqué, notamment en touche et dans le jeu au pied, dans un stade battu par les bourrasques de vent et de pluie, l'UBB a fait preuve de caractère pour porter à quatre sa série de victoires depuis son succès renversant au Racing 92.

Et à quatre également son nombre de succès à l'extérieur depuis le début de saison, ce qui en fait un candidat plus que crédible aux demi-finales directes.

Une remontée de bretelles à la pause, un nouveau visage à la reprise, avant un finish de feu et un essai tout en puissance de Woki (59e), le doute s'est installé chez les Corréziens qui ont fini par faillir en mêlée. C'était la clé de ce match.

Le CAB avait tout bien fait lors d'un premier acte alliant maîtrise, discipline et pragmatisme avec un superbe essai collectif conclu par Bituniyata (19e) et un Laranjeira clinique face aux perches (14-3, 40e).

Les Coujoux pensaient même avoir fait le plus dur après l'essai de Tuicuvu (19-9, 55e), mais la fin de match a viré à la désillusion. Un huitième revers lors des neuf dernières journées qui fait mal.

Alors que sa conquête avait failli pendant une heure, l'entrée d'une nouvelle première ligne côté girondin a tout inversé et donné à Lucu l'occasion de faire revenir d'abord les siens au score (19-19), avant la pénalité de la gagne à cinq minutes du terme (22-19, 75e).

Le point de bonus défensif conservé par les hommes de Jeremy Davidson ne va satisfaire personne et c'est bel et bien de maintien qu'on va devoir désormais parler en Corrèze.