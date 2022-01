Top 14: Castres bat le Stade français et s'invite sur le podium

Castres, toujours imprenable dans sa forteresse de Pierre-Fabre, a résisté jusqu'au bout au Stade français (15-9) dans des conditions difficiles samedi en ouverture de la quinzième journée du Top 14, et s'invite sur le podium.

Passé jusqu'ici entre les gouttes des reports dus au Covid-19, le CO, désormais troisième, profite de ce quatrième succès consécutif pour revenir à la hauteur de son grand rival toulousain, mais avec deux matches de plus.

Les Parisiens, malgré un sursaut d'orgueil dans les dernières minutes, restent englués dans la deuxième moitié du classement, la faute notamment à leurs difficultés à l'extérieur, où ils ne se sont imposés qu'à une seule reprise depuis le début de la saison.

Les Tarnais, qui avaient la chance d'évoluer pour la deuxième fois à domicile en l'espace d'une semaine, ont offert à leur public un spectacle très différent de celui proposé à l'occasion de leur folle remontée contre La Rochelle (31-30).

Pluie et vent ont cette fois limité les ambitions offensives des deux équipes, qui, à défaut de concrétiser leurs rares percées, ont inscrit tous leurs points au pied, grâce à Ben Botica et un drop de Julien Dumora pour Castres, et Joris Segonds côté parisien.

Plus discipliné dans l'ensemble, le CO, pourtant gêné en touche, a assuré l'essentiel dans ce match sans essai et porté à seize rencontres sa série d'invincibilité au stade Pierre-Fabre.