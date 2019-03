Top 14: Castres enchaîne et fait chuter Lyon

Le champion de France Castres a frappé fort samedi en étant le premier club de Top 14 à s'imposer cette saison à Lyon, un succès (23-15) qui lui permet de retrouver une place de barragiste lors de la 18e journée.

Les Castrais remportent leur cinquième victoire consécutive et mettent fin à une série identique des Lyonnais, qui n'avaient encore jamais perdu à Gerland en championnat.

Le CO remonte à la cinquième place avec 49 points, à trois longueurs du Lou (3e) qui rate l'occasion de sécuriser son avance sur les poursuivants.

Les Castrais ont assuré leur victoire sur une pénalité du demi de mêlée Rory Kockott à cinq minutes de la fin (23-15, 76e), après une interception décisive de l'ouvreur Benjamin Urdapilleta. Les Lyonnais ont passé l'ensemble du match à essayer de combler leur retard, en vain.

Le CO a marqué un essai d'entrée par Taylor Paris. A la réception d'une chandelle, l'ailier canadien s'est échappé et a aplati après une course de soixante mètres (7-0, 2e). Le talonneur Kevin Firmin a doublé la mise sur un ballon porté (14-3, 21e).

Gêné par la bonne occupation au pied de son adversaire et à la peine pour mettre de la vitesse dans son jeu, Lyon a également été perturbé en touche, son traditionnel point fort, et a commis trop d'en-avants.

Les Lyonnais s'en sont remis au pied de leur ouvreur Jonathan Wisniewski pour réduire le score avant la pause (9-17).

Deux cartons jaunes infligés aux Castrais, Mathieu Babillot (39e) Yann David (44e), n'ont pas profité au Lou, à deux doigts d'encaisser un essai en supériorité numérique, par l'insaisissable Taylor Paris (54e).

Wisniewski a entretenu le suspense avec une 5e pénalité (15-17, 65e) mais le retournement de situation attendu par Gerland n'est jamais survenu. Lyon est parti de trop loin.