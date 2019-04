Top 14: Castres fait tomber Bordeaux-Bègles à domicile

Le champion de France Castres a fait un grand pas vers la phase finale du Top 14 en infligeant à Bordeaux-Bègles sa première défaite à Chaban-Delmas (16-12) samedi en ouverture de la 22e journée.

Le CO confirme sa forme du moment - 8e victoire en 9 matches - et son statut d'équipe injouable à l'extérieur, avec un 7e succès en 12 rencontres disputées hors du Tarn. Castres avait déjà infligé à Montpellier, Toulouse et Lyon leur première défaite de la saison à domicile.

Le champion devrait sauf catastrophe pouvoir défendre son titre en barrages: provisoirement 3e avec 10 points d'avance sur le 7e et premier non-qualifié, et 3 matches à domicile sur les 4 dernières journées, il s'est offert une avance confortable avec ce succès de prestige.

L'inverse de l'UBB, qui perd gros dans la course aux barrages en même temps que son invincibilité à la maison: les Girondins risquent de voir leurs poursuivants (Stade Français et La Rochelle) fondre sur eux et possèdent un calendrier très défavorable avec 3 déplacements compliqués (Toulon, Lyon, La Rochelle).

Les Tarnais, jamais aussi forts que quand il s'agit de faire déjouer les gros, ont comme souvent triomphé grâce à une défense de fer, au terme d'un match cadenassé, et grâce à deux essais et deux pénalités.

Après une première période terne, l'ouvreur castrais Benjamin Urdapilleta a envoyé l'arrière Geoffrey Palis à l'essai avec une diagonale au pied (43e, 6-8).

Baptiste Serin a redonné sur pénalité un court avantage à l'UBB (9-8, 49e), mais le talonneur du CO Jean-Marc Rallier a redonné une avance suffisante aux siens juste ensuite (9-13, 53e).