Top 14: Castres plonge Toulon dans la crise

Castres a maîtrisé Toulon dans son antre de Mayol (22-10), grâce notamment à un essai de Rory Kockott et la botte de Benjamín Urdapilleta, samedi pour le compte de la 17e journée du Top 14.

Si au classement Castres (4e) double Toulouse, Toulon (13e) a quasiment perdu tous ses espoirs de qualification pour les barrages de fin de saison. Battu sur sa pelouse, le RCT ne compte que 23 points en 14 journées.

Il faudrait désormais un miracle pour que les hommes de Franck Azéma puissent accéder aux phases de barrage, eux qui comptent toujours trois matches de retard. De leur côté, les Castrais ont de nouveau confirmé leurs intentions.

Les Toulonnais ont de nouveau balbutié leur rugby dès l'entame du match. Incapables de réellement marquer leur adversaire physiquement, ou de mettre des points au tableau d'affichage, ils sont restés sous la menace des Castrais.

Malgré plusieurs beaux mouvements, notamment de leur ailier fidjien champion olympique Jiuta Wainiqolo, rare satisfaction de la soirée, leur manque de maîtrise en touche et les pertes de balle dans les rucks les ont empêchés d'enchaîner.

C'est donc logiquement que les Tarnais ont exploité la première faille: Filipo Nakosi est parti seul sur son aile avant de servir son demi de mêlée Kockott qui a filé à l'essai même si la passe semblait en avant (24e).

Menés 7-0 sur leur pelouse, les Toulonnais ont aussitôt réagi en allant camper à cinq mètres de la ligne d'en-but adverse. Mais accrocheurs comme à leur habitude, les Castrais ont commis plusieurs fautes pour ralentir l'avancée adverse, sanctionnées par deux cartons jaunes (Florent Vanverberghe puis Kockott).

En supériorité numérique, les Varois ont eu toutes les peines du monde à franchir la ligne et c'est par un essai de pénalité qu'ils ont recollé au score (7-7, 37e), comme un symbole de leur impuissance.

Les Toulonnais ont pu compter sur les fulgurances de Wainiqolo, dans tous les bons coups varois, pour revenir près de la ligne tarnaise, et Louis Carbonel s'est chargé de remettre les deux équipes à égalité après l'heure de jeu (10-10, 62e).

La rencontre a alors semblé tourner à l'avantage de Toulon, mais l'indiscipline des Varois leur a coûté la victoire, et peut-être bien plus. Ils sont retombés dans leurs travers et ont offert deux pénalités à Benjamín Urdapilleta en face des poteaux (69e, 73e).

Puis l'ouvreur tarnais a passé un drop rageur (75e) pour totaliser neuf points en six minutes. Il a ensuite ajouté une pénalité avant la sirène, mettant fin définitivement aux espoirs toulonnais.

Si les Castrais vont bénéficier de deux semaines de repos avant de recevoir Lyon, les Toulonnais vont devoir jouer le premier de leurs trois matches en retard, samedi prochain, à Mayol contre le leader, Bordeaux-Bègles.