Top 14: Castres se relance à Agen, maintenu

Castres, qui restait sur deux défaites à domicile, s'est relancé dans la course à la qualification en s'imposant à Agen (17-10), malgré tout maintenu, samedi, à l'occasion de l'avant dernière journée de Top 14.

Ce huitième succès à l'extérieur cette saison permet même aux détenteurs actuels du Bouclier de Brennus de croire à un barrage à domicile avant de recevoir Toulon lors de l'ultime journée.

"On va bien le préparer", prévient leur manager Christophe Urios, soulagé. "On est content de cette victoire après deux grosses déceptions. C'était important pour ne pas se faire repasser devant si près de la ligne d'arrivée. Mais ce match aurait été différent si Agen avait joué son maintien."

Pour le SUA, à qui il manquait théoriquement un point pour assurer son avenir dans l'élite, la défaite de Grenoble à Pau (0-22) est venue soulager un groupe qui aura réussi sa mission maintien malgré le plus petit budget de la division.

"On a préparé ce maintien depuis la première journée", a rappelé le manager agenais Mauricio Reggiardo, qui filera au CO la saison prochaine. "C'est un soulagement."

La semaine prochaine, ses hommes joueront une nouvelle fois le rôle d'arbitre en accueillant le Racing 92, à la lutte notamment avec... Castres.

- Un regret, le bonus offensif -

Bien que sur des dynamiques opposées – le SUA restait sur deux victoires décisives pour son maintien contre Lyon (25-15) et à Grenoble (11-29), le CO, malgré son indiscipline initiale, s'est montré patient pour asseoir sa domination. Pour Reggiardo, "il a joué en mode champion".

Delaporte (13e) a pensé récompenser les siens (13e) mais son essai était logiquement refusé pour un en-avant. Ce n'était que partie remise car à la demi-heure, Hounkpatin a fini par trouver l'ouverture entre les poteaux après un gros temps-fort tarnais (3-10, 32e).

Adossés au vent à la reprise et malgré la pluie, les hommes d'Urios, plus puissants et toujours dans l'avancée, n'ont pas tardé à faire la différence suite à une percée de David, bien relayé par Rallier, pour un essai son opposition de Jacquet (44e).

"Aujourd'hui, on doit même gagner avec le bonus offensif. Si on avait marqué plus tôt, on se serait aussi simplifié la vie", a cependant regretté le manager tarnais.

Les Agenais, moins tranchants que lors de leur dernière sortie à Armandie face au LOU, peu inspirés au pied, ont profité d'une supériorité numérique après un en-avant volontaire de Urdapilleta (59e) pour revenir dans le match grâce à un essai de leur capitaine Miquel, suite à une pénaltouche captée en fond d'alignement par l'ancien castrais Montès (10-17, 66e).

A portée d'un essai local qui aurait pu tout remettre en cause, les Tarnais ont parfaitement géré le money-time malgré une belle frayeur sur leur ligne dans les dernières secondes. "Cela aurait été un hold up", a conclu Reggiardo.