Top 14: Clermont assure contre Agen sans rassurer

Après la claque reçue contre Toulouse, Clermont a obtenu un succès compliqué face à Agen (30-13), qui malgré l'absence de bonus lui permet de remonter à la 4e place d'un Top 14 très dense, samedi, lors de la 10e journée.

Sans briller, Clermont grimpe au pied du podium, à égalité avec Toulon (3e, 24 pts). Et si Lyon (1er, 35 pts) et Bordeaux (2e, 34 pts) sont encore loin, un succès à domicile était primordial pour être du bon côté de la ligne, dans les six premiers.

A l'autre bout ou presque, Agen est toujours en position de barragiste (13e, 16 pts). C'est pourtant le SUA qui a dominé le premier quart d'heure grâce à la botte de Léo Berdeu et un essai de Dave Ryan (3-13 à la 30e minute). Un essai qui a parfaitement illustré la fébrilité clermontoise: le pilier agenais ayant aplati un ballon tenu par Morgan Parra sur la ligne d'essai clermontoise.

L'ASM a balbutié son rugby et a joué par à-coups avant que le jeune Samuel Ezeala ne s'illustre avec un essai imparable (33e), permettant à l'ASM de partager les points à la pause (13-13).

Mais au retour des vestiaires, les Lot-et-Garonnais ont subi la réaction d'orgueil des Clermontois et le carton jaune de Laurence Pearce (44e) a permis aux Jaunards de mener pour la première fois, après un essai de pénalité (20-13, 45e).

L'essai de Peceli Yato (79e) a laissé espérer un bonus offensif aux Clermontois mais la dernière action n'a rien donné et, face à la résistance agenaise, les Jaune et Bleu, maladroits et chahutés en mêlée, se sont contentés des quatre points.

Après sa défaite en Ulster la semaine passée en Coupe d'Europe, Clermont a en tout cas engrangé quatre points précieux avant son duel pour la 3e place à Toulon le 22 décembre pour la 11e journée de Top 14.

Mais avant la double confrontation contre Bath en Coupe d'Europe, la copie rendue par le vice-champion de France n'a rien eu de rassurant.