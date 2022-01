Top 14: Clermont bat Toulouse avec un Camille Lopez décisif

Un drop et une pénalité de l'ouvreur Camille Lopez, dont l'entrée en jeu a été déterminante, ont permis à Clermont de s'imposer aux dépens de Toulouse (16-13), samedi au Parc Marcel-Michelin, en match de la 14e journée de Top 14.

Du coup, l'ASM se porte de la 7e à la 6e place du classement alors que le Stade toulousain, qui n'a plus gagné à Clermont-Ferrand en championnat depuis 2002, reste 2e à une longueur du leader, Bordeaux-Bègles, grâce au point du bonus défensif.

Après avoir eu deux matches reportés chacune, en Top 14 et en Coupe d'Europe, les deux équipes qui n'avaient plus joué depuis le 11 décembre, ont livré une rencontre plutôt intense.

Camille Lopez, remplaçant au coup d'envoi, est entré en jeu à la place de l'Irlandais JJ Hanrahan à la 58e minute et a donné un avantage décisif à son équipe (13-10), onze minutes plus tard.

Il a ensuite passé une pénalité permettant à son équipe de mener 16-10 (74e) face à une équipe toulousaine qui a dû attendre la toute fin de match pour inscrire ses trois seuls points de la seconde période.

Jusqu'alors, les Clermontois n'avaient encore jamais mené dans cette rencontre après avoir concédé un essai d'entrée inscrit par Juan Cruz Mallia, transformé par Thomas Ramos (7-0, 5e) lequel a ajouté une pénalité pour permettre au Stade toulousain de mener 10-7 (38e).

Auparavant, les Clermontois avaient su égaliser par un essai de Yohan Beheregaray transformé par JJ Hanrahan (7-7, 13e) qui a ensuite touché le poteau sur une pénalité (31e).

En fin de partie, une pénalité de Thomas Ramos a ramené Toulouse à trois points de Clermont (16-13, 77e) mais la défense clermontoise a bien tenu pour préserver la victoire.

"Notre première partie de saison n'est pas très aboutie et battre Toulouse pour démarrer l'année est plutôt une bonne chose", s'est réjoui Camille Lopez au micro de Canal Plus. "Quand on n'a pas de rythme, c'est difficile physiquement. Les gros ont livré une énorme partie".