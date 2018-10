Top 14: Clermont conforte son leadership mais perd Lamerat

Clermont a conforté sa position en tête du Top 14 en surclassant avec le bonus offensif Castres, champion en titre, 41-6 samedi en ouverture de la 8e journée, mais a perdu Rémi Lamerat sur K.O. en plus de Morgan Parra et Wesley Fofana, déjà blessés.

L'ASM s'envole au classement mais sa liste de blessés s'allonge. Tel pourrait être le résumé du choc entre les deux derniers champions de France, qui a largement tourné à l'avantage de celui de 2017, auteur de 5 essais à zéro.

Après une demi-heure de jeu, les Auvergnats avaient déjà atteint le bonus offensif grâce aux essais de Damian Penaud (10e), Peter Betham (24e) et Alivereti Raka (28e). Ceux de Judicaël Cancoriet (70e) et Peceli Yato (80e) en fin de match ont conforté l'idée d'un match à sens unique, alors que le CO n'a pas su concrétiser son temps fort en seconde période.

L'ASM conforte ainsi sa 1re place au classement et compte provisoirement 7 points d'avance sur son dauphin, le Stade Français, avant le match du club parisien samedi soir face à Montpellier. Le CO, 5e avant la journée, devrait lui sortir de la zone des qualifiés.

Mais le triomphe clermontois a été assombri par le choc à la tête reçu par le centre international Rémi Lamerat sur l'action qui a abouti à l'essai de Cancoriet. Déséquilibré par un plaquage, le N.12 a reçu sur la tempe le genou du N.9 de Castres Ludovic Radosavljevic et a dû sortir sur civière, sous une couverture de survie.

Son forfait probable pour le rassemblement du XV de France dimanche à Marcoussis en vue des tests d'automne s'ajoute à ceux de deux autres Clermontois, Wesley Fofana (cuisse) et Morgan Parra (poignet), officialisés cette semaine.

La semaine dernière, un autre international français de l'ASM, Alexandre Lapandry (fracture de la main), avait rejoint Paul Jedrasiak (rupture du ligament croisé du genou droit) à l'infirmerie.