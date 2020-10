Top 14: Clermont en pleine forme, Bordeaux et Castres requinqués

Clermont a pris seul la tête du Top 14 grâce à son quatrième succès d'affilée, à Brive (43-21), samedi lors de la 7e journée, marquée par les premiers huis clos et les premiers succès de Bordeaux-Bègles et de Castres depuis leurs cas de Covid-19.

L'ASM s'est imposée pour la 4e fois de suite et pour la première fois hors de Marcel-Michelin, mais elle a surtout une nouvelle fois fait preuve de caractère en allant chercher, comme face à Pau (50-29) une semaine auparavant, le bonus offensif (5 points) dans les dernières minutes.

Un bonus qui était en vue à l'heure de jeu (4 essais à 1) et que les Brivistes ont effacé avec deux essais dans le dernier quart d'heure. Mais grâce à son intenable demi de mêlée Sébastien Bézy, auteur d'un doublé portant son total à 5 essais en 3 matches, et aussi aux Brivistes qui ont continué à jouer après la sirène sans avoir grand-chose à y gagner, Clermont repart de Corrèze la besace pleine.

Résultat, les Auvergnats, qui n'ont plus perdu depuis le voyage à Bayonne mi-septembre (21-19), sont provisoirement seuls en tête avec 5 points d'avance sur leurs deux co-leaders de la semaine, également en déplacement dimanche: La Rochelle se rend à Pau (17h00) et Toulouse au Stade Français (21h05).

- Convalescence terminée ? -

Si Clermont va très bien, Bordeaux-Bègles et Castres vont mieux.

A domicile pour la première fois depuis un mois et demi, l'UBB a renoué avec le succès en laminant la lanterne rouge Agen (71-5) après trois revers de suite à l'extérieur. Si les Girondins ont enchaîné les voyages et les défaites, c'est aussi parce qu'ils ont eu des cas de Covid-19 au sein de leur effectif, ce qui avait entraîné le report de leur rencontre à la maison face à Clermont et perturbé leur préparation. La meilleure équipe de la saison passée, interrompue par la pandémie, remonte provisoirement à la 10e place avec deux matches en retard.

Castres, champion il n'y a pas si longtemps que cela (2018), a également gagné pour la première fois depuis sa contamination massive au nouveau coronavirus, qui a touché plus de la moitié de son effectif entre mi-septembre et mi-octobre. A Toulon la journée précédente, le CO avait montré qu'il était sur la bonne voie en s'inclinant sur la longueur (19-6): il a saisi sa première occasion à domicile pour repasser au vert en battant de justesse le Racing 92 (28-26). Toujours 13e, les Tarnais se rapprochent de Brive (12e).

Le Racing 92, privé d'une myriade d'internationaux, a eu le mérite d'aller chercher le bonus offensif en fin de match et n'a pas à rougir de cet échec. Contrairement à Agen, bon dernier avec 7 revers en autant de matches et qui a sombré dans ce derby de la Garonne. "On est vraiment dans le dur", a réagi un capitaine Romain Briatte en détresse. Le SUA a deux matches à suivre à Armandie - Lyon et Toulon - pour se sauver du naufrage annoncé.

Dans ce début de journée amputé de Bayonne-Toulon et Lyon-Montpellier, reportés pour des cas de Covid à l'Aviron et au Lou, le silence a résonné dans les stades, privés de spectateurs pour la première fois en raison du reconfinement. "C'est vrai que ça fait bizarre", a commenté le capitaine de Clermont Arthur Iturria. Il va falloir s'y habituer.

Résultats de la 7e journée du Top 14 :

Samedi 31 octobre

Brive - Clermont (bo) 21 - 43

Bordeaux-Bègles (bo) - Agen 71 - 5

Castres - Racing 92 (bd) 28 - 26

Dimanche 1er novembre

(17h00) Pau - La Rochelle

(21h05) Stade Français - Toulouse

Samedi 21 novembre

(00h00) Bayonne - Toulon

. reporté

Lyon - Montpellier