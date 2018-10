Top 14: Clermont et Paris, c'est du solide

Clermont et le Stade Français, vainqueurs samedi de duels de haut de tableau face à Castres et Montpellier, occupent après un tiers du championnat les deux premières places du Top 14, talonnés par Toulouse, autre grand sur le retour.

- Les revenants vous saluent -

Depuis le début de la saison, l'ASM et le club parisien campent systématiquement - hormis après la 3e journée - aux deux avant-postes synonymes d'accès direct aux demi-finales. Si le rendez-vous de Bordeaux est encore très loin (7-9 juin), la régularité des deux grands malades de la saison passée est prometteuse. Et les deux ex-champions (2015 et 2017) ont bien fait d'engranger les points avant d'être privés de leurs internationaux en novembre.

Le tableau de marche de l'ASM est impressionnant: contre le CO (41-6), le leader a remporté sa 4e victoire bonifiée à domicile en autant de matches, soit un 20/20 en termes de points de classement. Et à l'extérieur, l'équipe de Franck Azéma n'est jamais revenue bredouille (2 succès, 2 défaites avec bonus défensifs). Seule ombre au tableau: les récentes blessures de Lapandry, Fofana, Parra et Lamerat.

Le Stade Français a une trajectoire moins linéaire puisqu'il s'est déjà incliné à Jean-Bouin face au Racing 92 (16-17) et aurait pu connaître pareil sort contre le MHR (25-20). Mais les Parisiens, habitués la saison passée à craquer en fin de rencontre, ont désormais un physique et un mental pour tenir jusqu'au bout: l'essai de la victoire inscrit par Macalou à la 76e minute en est l'illustration.

En novembre, les Parisiens devront prouver qu'ils sont aussi costauds sans leur facteur X Fickou (6 essais en 7 matches), leurs capitaines Parisse (l'ancien) et Maestri (le nouveau), ni Gabrillagues et Danty, retenus avec leur sélection.

- L'UBB se réveille -

Derrière ce duo de choc, un poursuivant suit: le Stade Toulousain (3e), après ses exploits européens à Bath et contre le Leinster, n'a pas connu de baisse de rythme à Perpignan (36-18) et a fait le plein de points avant de se débrouiller lui aussi sans ses internationaux (J. Marchand, A. Dupont, S. Bézy, Huget, Médard et Kolbe).

En revanche, le Racing 92 (4e), qui sera lui aussi largement ponctionné pendant ces tournées (Chat, Gomes Sa, Nakarawa, Lauret, Russell, Thomas), ne cachait pas son insatisfaction après son succès sans bonus contre Pau (48-28). Alors qu'un déplacement périlleux à Montpellier se profile, le club altoséquanais voit arriver dans son rétroviseur Bordeaux-Bègles (5e) qui a obtenu dimanche une victoire bonifiée après la sirène face à Lyon (35-13).

L'UBB, dont ce succès constitue peut-être le match référence qui lui manquait jusqu'ici, devance désormais le Lou, qui chute de la 3e à la 6e place, Montpellier (7e) et Castres (8e), toujours dans le coup pour les barrages.

- Perpignan n'y arrive pas -

La Rochelle (9e) peut basculer dans le haut de tableau en cas de résultat dimanche en clôture (16h50) chez un Toulon en souffrance (13e). Le RCT se retrouve provisoirement dans la zone rouge après le match nul arraché par Grenoble à Agen (9-9) qui permet au FCG (11e) de rester devant le SUA (12e) dans la course au maintien.

Une course dont Perpignan semble le perdant tout désigné après sa 8e défaite en autant de rencontres contre Toulouse. L'Usap, dont le calendrier n'incite pas à l'optimisme (déplacement à Toulon, réception de Castres), est en train de rater son retour dans l'élite et se rapproche journée après journée de l'ascenseur vers la Pro D2.