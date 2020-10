Top 14: Clermont leader provisoire après sa victoire bonifiée à Brive

Clermont a pris samedi seul la tête du Top 14, avant les matches de ses coleaders Toulouse et La Rochelle, grâce à son deuxième succès bonifié de suite, à Brive (43-21) en ouverture de la 7e journée.

L'ASM s'est imposée pour la 4e fois d'affilée en championnat, après ses succès à domicile contre Agen, le Stade Français et Pau, et pour la première fois hors de Marcel-Michelin. Son dernier revers remonte à mi-septembre et son précédent déplacement à Bayonne (21-19).

Avec quatre essais inscrits à l'heure de jeu, contre un pour les Corréziens, les Auvergnats étaient dans les clous du bonus mais le CAB a réagi en franchissant deux fois la ligne en cinq minutes.

Comme face à Pau, Clermont a alors réagi en inscrivant deux essais dans les dernières minutes pour arracher le bonus bien longtemps après la sirène. En continuant à jouer alors qu'ils n'avaient plus rien à espérer, les Brivistes, toujours 11e au classement, ont laissé à leurs adversaires la possibilité de récupérer ce point supplémentaire.