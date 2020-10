Top 14: Clermont plus massif que Brive

Le derby du Massif central, disputé à huis clos, a souri à Clermont, vainqueur logique à Brive (43-21) avec en prime un bonus offensif décroché quatre minutes après la sirène samedi en ouverture de la 7e journée de Top 14.

On n'arrête plus les Clermontois! Quatre matches, quatre victoires, la deuxième de suite à cinq points et voilà les Jaunards qui reprennent la tête du classement, en attendant les déplacements dimanche de La Rochelle à Pau (17h00) et de Toulouse au Stade français (21h05). Clermont a d'abord construit son succès sur un froid réalisme, avant une fin de match échevelée.

Le CAB, en manque évident de puissance face aux visiteurs, est sorti par bribes de la pression, avant de jouer d'égal à égal à partir de l'heure de jeu. Trop tard cependant pour espérer quoi que ce soit.

L'ASM n'a jamais tremblé au Stadium, mise sur orbite par un essai en force d'entrée signé Lee (3e) et peu inquiétée par des Corréziens maladroits sur leurs rares munitions et cantonnés à des tâches surtout défensives.

Barraque, d'une course parabolique superbe, a surgi avant la pause pour doucher l'espoir des uns et doubler le capital des siens, intouchables (0-17).

Le passage aux vestiaires a fait du bien aux hommes de Jeremy Davidson, revenus avec de meilleures intentions et récompensés par un essai de l'espoir signé du pilier Chauvac (40+1e).

Mais l'embellie briviste a tourné court, malgré la supériorité numérique - carton jaune de Lee - avec Fourcade portant l'estocade sur pénaltouche, histoire de mettre Clermont à l'abri (7-31).

Les Coujoux ne l'ont pas entendu de cette oreille: coup sur coup, Fa'aso'o sur pénalité jouée à la main à 5m (66e) et Muller (72e) après une croisée et une course irrésistible, ont relancé les débats.

A l'expérience, Clermont s'est retrouvé dans le sillage de Bézy jouant au filou pour un essai personnel (76e) avant que Betham, poussé par tout son pack, ne cueille un bonus offensif après de très longs arrêts de jeu.