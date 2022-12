Top 14: des derbies sous le sapin

Après deux week-ends de Champions Cup, le Top 14 est de retour avec une 13e journée, dite du "Boxing Day", ponctuée entre jeudi et samedi de plusieurs derbies et confrontations régionales afin que les joueurs et leurs encadrements puissent passer Noël en famille.

L'entraîneur toulousain Ugo Mola avait "très mal vécu" l'an dernier le report à la dernière minute, en raison d'un rebond de l'épidémie de Covid-19, du match de gala que son équipe devait disputer le 26 décembre contre le Stade français.

Alors, après avoir balayé dimanche les Anglais de Sale (45-19) sur la scène intercontinentale, il avait déjà l'esprit tourné vers la réception de Castres vendredi (21h00) au Stadium pour l'édition 2022 du "Boxing Day", un rendez-vous désormais bien installé au calendrier du Top 14, sur le modèle du football anglais, qui ne s'arrête pas pendant les fêtes.

"Il faut profiter de vivre cet événement, devant un stade plein, avec toutes les familles toulousaines présentes pour Noël. C'est un chouette moment à vivre", apprécie Mola.

Ses Toulousains, solides leaders du championnat avec cinq points d'avance sur le Racing 92, ne comptent pas pour autant faire de cadeaux à leurs voisins castrais, qui les avaient battus la saison dernière lors d'une demi-finale (24-18) restée en travers de leur gorge.

"C'est une très belle équipe, on le sait. Ils nous empêchent souvent de tourner en rond apparemment", avance Mola, revanchard. "Ils ont beaucoup jugé le jeu toulousain et nos défaillances de la saison passée. On va donc essayer de corriger nos défauts contre eux vendredi soir".

Ce sera sans Thomas Ramos, exclu contre Sale et sous la menace d'une lourde suspension, mais un autre arrière international, Melvyn Jaminet, remis de sa blessure à une cheville, devrait effectuer un retour opportun.

- Derby francilien de haut vol -

Le "Boxing Day" rugbystique débutera dès jeudi (21h00) avec Toulon-Lyon, affiche de la dernière finale du Challenge européen remportée par les Lyonnais (30-12) au printemps.

L'ancien entraîneur du LOU Pierre Mignoni a depuis rejoint le Var, où son travail en binôme avec Franck Azéma tarde encore à porter ses fruits.

Le RCT, seulement 9e du classement, doit notamment se faire pardonner ses deux dernières défaites à Mayol, contre Montpellier (26-16) et le Racing (31-14).

Entre un long déplacement en Afrique du Sud et un revers frustrant contre les Saracens (28-20), Lyon (6e) a laissé des plumes en Champions Cup, au contraire de La Rochelle, qui tentera de surfer sur sa bonne dynamique.

Impressionnant contre Northampton (46-12) et l'Ulster (36-29), le champion d'Europe rochelais (4e) accueillera vendredi (18h45) son rival de la côte atlantique, Bordeaux-Bègles (8e), toujours convalescent.

Le champion de France en titre, Montpellier (5e), tentera lui d'oublier face à Perpignan (13e) son "non-match" à domicile contre les Ospreys gallois (21-10) le week-end dernier.

"Quand on ne respecte pas l'adversaire, on se fait punir", regrette l'arrière international Anthony Bouthier, qui espère voir le MHR montrer son "vrai visage" devant l'Usap. "On verra vendredi si on est une grande équipe".

La course pour le maintien se jouera dans le même temps à distance lors de deux autres chocs régionaux: dans les Pyrénées-Atlantiques entre Béarnais de Pau (12e) et Basques de Bayonne (7e), et dans le Massif central entre Brive (14e) et Clermont (10e).

Enfin, la deuxième place sera en jeu samedi (15h00) dans un derby francilien de haut vol entre le Racing, qui reste sur cinq victoires de rang en Top 14, et le Stade français, surprenant troisième à trois longueurs de son meilleur ennemi.