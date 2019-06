Top 14: des milliers de Toulousains réservent un accueil triomphal à leurs champions

Rouge et noire, la place du Capitole à Toulouse vibre à nouveau dimanche au rythme des milliers de supporters venus acclamer leurs champions, après une soirée folle au cours de laquelle ils ont assisté sur écran géant à la finale du Top 14.

En battant Clermont (24-18) au Stade de France, le Stade Toulousain a conquis samedi son 20e Bouclier de Brennus, sept ans après son dernier sacre.

Après un retour dans la Ville rose en avion en début d'après-midi, les joueurs de Ugo Mola ont rencontré leurs premiers supporters à l'aéroport Toulouse-Blagnac, où plus d'une centaine de personnes avait fait le déplacement, a constaté un photographe de l'AFP.

Dans une chaleur printanière et sous un ciel bleu limpide, c'est peu après 16H00 qu'ils ont fait leur apparition au Capitole, à bord d'un bus à impérial. Ils ont été accueillis par les cris de joie de milliers de Toulousains euphoriques, toutes générations confondues.

Face à eux, les Rouge et Noir devraient soulever le Bouclier de Brennus depuis le balcon de la salle des illustres.

"Mon fils est né l'année du dernier Brennus (en 2012, NDLR) et j'attendais tellement de vivre ce moment avec lui que je n'aurais raté ça pour rien au monde", a déclaré à l'AFP Eric, 38 ans, accompagné de Victor, 7 ans.

La veille, la place du Capitole s'était embrasée au coup de sifflet final et la foule, émue et survoltée, avait entonné "We are the champions" puis la Marseillaise.