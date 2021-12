Top 14: Dupont et Marchand prolongent à Toulouse

Le demi de mêlée Antoine Dupont et le talonneur Julien Marchand, deux cadres de Toulouse et du XV de France, ont prolongé leurs contrats dans la Ville rose jusqu'en 2027 et 2028, a annoncé vendredi le club haut-garonnais de Top 14.

Arrivé en 2017 sur les bords de la Garonne en provenance de Castres, Dupont (25 ans, 35 sélections), formé à Auch, était lié jusqu'en 2023 avec les Rouge et Noir.

Sa prolongation, attendue, est une déclaration d'intention pour le champion de France et d'Europe en titre, qui voit s'engager sur le long terme le meilleur joueur mondial de l'année 2021.

Capitaine du Stade toulousain en alternance avec Dupont, Marchand (26 ans, 16 sélections) a lui été formé au club, dont il est l'un des symboles d'une génération dorée qui entend s'installer durablement au sommet du rugby français et européen.

"Nos deux capitaines prolongent leur chemin au Stade toulousain et suivent la Trajectoire 2027 dont ils sont les premiers éléments", a communiqué le club sur ses réseaux sociaux, précisant que "consolider ses cadres" était un axe prioritaire.

Actuellement 2e du classement, Toulouse recevra le Stade français dimanche pour le compte de la 13e journée du Top 14.