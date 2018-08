Top 14: fin de saison pour l'Anglais de Lyon Armitage

L'arrière anglais de Lyon, Delon Armitage, sorti samedi sur blessure à la 60e minute du match de la 1ère journée de Top 14 LOU-Toulouse (16-16), souffre d'une entorse antéro-externe grave du genou gauche et sa saison est terminée, a annoncé le club lundi.

L'indisponibilité d'Armitage est estimée à dix mois et il sera opéré vendredi par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet à l'Hôpital privé Jean-Mermoz de Lyon.

Par ailleurs, le 3e ligne et capitaine du LOU, Julien Puricelli, également touché contre Toulouse, souffre quant à lui d'une entorse acromio-claviculaire de l'épaule droite et son indisponibilité est estimée à entre six et huit semaines.