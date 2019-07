Top 14: fin des vacances à Toulouse pour une reprise sans internationaux

Un peu plus de cinq semaines après son titre de champion contre Clermont, le Stade Toulousain a repris l'entraînement mardi, pour cinq semaines de préparation axées sur le physique et la cohésion, avant de débuter le Top 14 le 24 août contre Bordeaux-Bègles.

Le staff toulousain est privé des Bleus Romain Ntamack, Thomas Ramos, Peato Mauvaka, Maxime Médard, Yoann Huget, Sofiane Guitoune et Antoine Dupont, mais aussi des réservistes Cyril Baille et François Cros. Il devra également faire sans les Sud-Africains Rynhardt Elstadt et Cheslin Kolbe et le jeune pilier américain David Ainu'u, tous retenus par leur équipe nationale en vue de la Coupe du monde au Japon (20 septembre - 2 novembre).

Sous une chaleur caniculaire et devant de nombreux supporters, plusieurs recrues étaient en revanche présentes à cette reprise: le troisième ligne Antoine Miquel en provenance d'Agen, le deuxième ligne Bastien Chalureau (ex-Nevers) ou encore l'ailier sud-africain Werner Kok, engagé en tant que joker Coupe du monde.

L'ouvreur Tristan Tedder et l'ailier Maxime Marty, tous deux prêtés à Bayonne la saison dernière, faisaient également partie de la quarantaine de joueurs présents à la reprise.

Tous deux arrivés pour compléter un staff amputé de William Servat (futur entraîneur adjoint du XV de France) et Jean Bouilhou (Montauban), l'ex-talonneur lyonnais et néo-retraité Virgile Lacombe, désormais en charge des avants, et AB Zondagh, ex-entraîneur de la défense des Sharks (Afrique du Sud), étaient aussi au rendez-vous, tout comme le nouveau préparateur physique, l'Irlandais Allan Ryan, en provenance du club anglais de Bath.

Avant d'entamer la défense de son titre sur la pelouse de l'UBB, le Stade Toulousain disputera deux matchs amicaux: le 2 août contre Colomiers (D2) et le 13 contre Béziers (D2).

"On a eu cinq semaines de coupure et ça fait du bien même s'il va vite falloir se remettre dans le bain, car on va vite être ciblé par nos adversaires avec notamment trois matches à l'extérieur (UBB, Lyon, La Rochelle, NDLR) lors des quatre premières journées", a déclaré le demi de mêlée Sébastien Bézy.