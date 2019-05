Top 14: Garbajosa sera le futur entraîneur de Montpellier

L'entraîneur des arrières de La Rochelle Xavier Garbajosa, qui va quitter son poste actuel à l'issue de la saison, va devenir le nouvel entraîneur de Montpellier, a-t-on appris lundi auprès du président montpellierain Mohed Altrad.

"Il vient chez nous pour être Head-coach (entraîneur principal). Il s'occupera uniquement de la partie sportive. Vern Cotter sera le directeur du rugby selon le mode des clubs anglo-saxons ou comme Philippe Sella à Agen", a précisé le patron du MHR, confirmant une information de Midi Olympique et du Midi Libre.

Xavier Garbajosa, âgé de 42 ans, a été libéré lundi de sa dernière année de contrat à La Rochelle, où il était lié jusqu'en juin 2020, et va s'engager pour un contrat de trois ans à Montpellier. Il sera accompagné de Pierre-Philippe Lafon, en fin de contrat à Montauban (Pro D2).

Garbajosa, ancien trois-quarts international (32 sélections) au Stade Toulousain, avait rejoint La Rochelle à l'été 2014 comme entraîneur adjoint chargé des arrières pour seconder le manager Patrice Collazo.

"Vern s'occupera du marketing, du commerce, du partenariat et de la communication", a indiqué par ailleurs Mohed Altrad.

L'entraîneur néo-zélandais Vern Cotter, âgé de 55 ans, avait succédé à l'été 2017 au Sud-Africain Jake White (décembre 2014-2017), ancien sélectionneur des Springboks champions du monde en 2007 en France.

Sous la conduite de Cotter, sous contrat jusqu'en juin 2020, Montpellier avait dominé la phase régulière avant de perdre la finale du championnat face à Castres (13-29). Un échec qui a plombé la saison actuelle. Le MHR n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe et a erré en championnat jusqu'à sa défaite à domicile le 16 février face à Perpignan.

En plein redressement grâce à une série de sept succès en huit rencontres, l'équipe de Cotter occupe la 7e place du Top 14 et postule à une qualification pour la phase finale.

Montpellier est sur le point d'engager le demi d'ouverture international sud-africain Handré Pollard, âgé de 25 ans. "Il y a un accord de principe, mais ce n'est pas signé", a confirmé Mohed Altrad.

Pollard (38 sélections), qui évolue avec la franchise des Blue Bulls depuis six ans, rejoindra le MHR à l'issue de la prochaine Coupe du monde, pour succéder probablement à Aaron Cruden. L'ancien All Black (50 sélections), âgé de 30 ans, ne s'est jamais véritablement imposé et pourrait rejoindre les Glasgow Warriors.