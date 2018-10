Top 14: grosse entorse pour Goosen, absent au moins deux mois

Le demi d'ouverture sud-africain de Montpellier Johan Goosen sera absent "deux mois minimum" des terrains pour une "grosse entorse" à une cheville, a-t-on appris mardi auprès du club de Top 14.

Goosen s'est blessé au début du match remporté contre Toulon, dimanche (29-17), il souffre d'une "grosse entorse" et non d'une fracture de la malléole, comme redouté le soir de sa blessure.

Il devrait être absent deux mois voire deux mois et demi, a-t-on précisé au MHR.

Ce forfait d'un joueur arrivé cet été du Racing 92, au terme d'un transfert rocambolesque, s'ajoute à ceux de deux autres ouvreurs de l'effectif. Le Néo-Zélandais Aaron Cruden est blessé au mollet, et le Sud-Africain François Steyn soigne une blessure au biceps.

"On est dans le dur au niveau des blessures", a regretté l'entraîneur du MHR, Vern Cotter.

Contre Toulon, c'est le centre Alexandre Dumoulin qui a remplacé Goosen. Lui-même était absent depuis le début de la saison en raison d'une lésion à une cuisse. François Pienaar peut également jouer N.10.

Par ailleurs l'ailier fidjien Timoci Nagusa a aussi été touché à une cuisse contre le RCT, lors de la 7e journée du Top 14.

Goosen et Nagusa rejoignent à l'infirmerie Cruden, Steyn, l'ailier Nemani Nadolo et le demi de mêlée Benoît Paillaugue.

Chez les avants, le pilier géorgien Levan Chilachava, les 2e lignes Jacques Du Plessis et Konstantine Mikautadze et les 3e ligne Julien Bardy et Yacouba Camara sont également blessés.

Montpellier, 4e place du Top 14, débutera samedi devant Édimbourg la Coupe d'Europe.