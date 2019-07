Top 14: Hendré Stassen (Stade Français) contrôlé positif à la testostérone

Le troisième ligne sud-africain du Stade Français Hendré Stassen, révélation de la dernière saison de Top 14, a été contrôlé positif à la testostérone, a annoncé mardi à l'AFP son avocat Olivier Martin, et a été mis à pied par son club.

Stassen, âgé de 21 ans, risque une suspension d'une durée de deux à quatre ans. Il devait être entendu mardi après-midi par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), a précisé son défenseur, confirmant une information du site lequipe.fr, au sujet de sa suspension à titre provisoire.

Cette suspension provisoire a été décidée le 10 juillet par l'AFLD après un contrôle inopiné effectué à l'occasion du match de Top 14 contre Montpellier le 19 mai. Stassen avait dans la foulée demandé une contre-expertise, mais l'échantillon B s'est aussi révélé positif, comme l'échantillon A.

Le dossier va maintenant être instruit par l'AFLD et le joueur pourra apporter ses explications. Il se verra proposer une "composition administrative", l'équivalent d'un plaider coupable. S'il refuse, il passera devant la commission des sanctions de l'AFLD.

- Visé en Afrique du Sud -

Stassen encourt quatre ans de suspension pour présence d'une substance prohibée dans ses urines. Sauf s'il arrive à démontrer qu'elle résulte d'une prise non intentionnelle, auquel cas la peine applicable est de deux ans.

Le 12 juillet, le Stade Français, qui prépare en ce moment la reprise du championnat, avait décidé de "dispenser d'activité" Stassen dans l'attente de l'évolution de la procédure et afin de lui permettre "d'organiser sa défense".

Dans un communiqué diffusé tard mardi soir, le Stade Français indique avoir mis à pied Stassen. "Compte tenu de la démarche et des actions engagées par l'AFLD, le Stade Français a décidé de la mise à pied de son joueur à titre conservatoire et entamé une procédure disciplinaire à son encontre. La direction du club prendra les décisions qui s'imposeront à l'issue de la procédure et de ses conclusions", écrit le club.

Stassen, âgé de 21 ans, est également visé en Afrique du Sud par une enquête policière pour des violences commises contre un dentiste à la sortie d'une discothèque de Pretoria.

Le flanker est considéré comme la révélation de la saison dans les rangs stadistes, où il est arrivé en octobre à Paris en provenance de la province sud-africaine des Bulls.

Le rugby a été le deuxième sport le plus contrôlé par l'AFLD en France en 2018 (1113 contrôles). La même année, neuf résultats d'analyse anormaux -qui n'aboutissent pas forcément sur une sanction- ont été relevés dans le rugby à XV, contre onze en 2017.

La testostérone fait partie des agents anabolisants. Elle est prisée comme produit dopant, notamment pour améliorer la masse musculaire.