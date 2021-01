Top 14: Jesse Mogg, l'arrière qui revient de loin

Quatre opérations au tibia droit, un avenir dans le rugby devenu incertain, mais l'arrière australien de Pau Jesse Mogg n'a rien lâché pour retrouver la lumière et les terrains après une longue attente de 649 jours.

Samedi, près de deux ans plus tard, il a passé un peu plus de quinze minutes, avec Pau (victoire 23-22), sur la pelouse de Bayonne. Un retour au jeu aux allures de miracle pour l'international australien (3 sélections) de 31 ans, dont la dernière apparition remontait à début avril 2019.

"Il y a 6 mois, je ne savais pas s'il pourrait rejouer au rugby et on ne le pensait pas forcément", avoue en toute transparence Geoffrey Lanne-Petit, nouvel entraîneur des trois-quarts de la Section.

"Je ne peux pas dire que c'est magique parce qu'il y a eu beaucoup de travail, de ma part et de plein de gens, pour que je puisse revenir. C'est une histoire de persévérance, de résilience. Je suis content d'y être arrivé finalement", retrace Mogg. Un nouveau départ pour fermer enfin cette parenthèse de trente mois de souffrances.

Gêné dès son arrivée dans le Béarn à l'été 2018, le Wallaby avait occulté ses petits soucis pendant quelques semaines avant de comprendre que son seuil de tolérance était atteint et qu'il fallait se résoudre au repos.

Ses douleurs persistantes le conduisent à des examens qui révèlent une tumeur au tibia, synonyme d'opération en janvier 2019. Mogg revient sur les terrains pour trois matches avant de repasser sur le billard, pour une greffe. "L'idée était que je sois prêt pour la reprise", se souvient-il.

Sa convalescence dure un peu plus longtemps que prévue et quand il aperçoit le bout du tunnel en novembre 2019, il s'effondre lors d'un exercice de jeu au pied à la fin d'une séance d'entraînement. Verdict: jambe cassée en deux et troisième opération.

- "Des pensées négatives" -

Alors que la France se confine au printemps 2020, lui travaille d'arrache-pied avec sa compagne pour réussir - enfin - son retour. A la reprise de la Section, le sort s'acharne encore une fois avec une nouvelle fracture de fatigue, toujours à la même jambe.

"J'ai bien réfléchi: +est-ce que je veux continuer comme ça, est-ce que ça vaut le coup ?+ J'ai eu des pensées négatives mais ce qui s'est imposé, c'est que j'avais plus que tout envie de rejouer au rugby", se remémore-t-il.

A un an de la fin de contrat, l'Australien, qui a mis à profit sa convalescence pour entraîner les Espoirs du club, se résout à une quatrième opération, celle de la dernière chance, après avoir consulté un spécialiste à Paris qui le convainc. Elle se tient le 10 août, jour du départ de ses coéquipiers en stage à Lourdes. Il y voit un signe.

Soutenu par son club, admiratif de sa force de caractère, Mogg redevient, petit à petit, un joueur de rugby. "Je ne savais pas quand ça allait arriver mais je savais que ça allait arriver. J'avais cet espoir de jouer encore. Même si je n'avais que 1 ou 2 % de chance. Si je n'y avais pas cru, j'aurais arrêté. Mais j'avais envie de ne pas finir ainsi", promet-il.

"Le mérite lui en revient, il y a cru", se félicite Geoffrey Lanne-Petit, qui le retient dans le groupe palois pour le derby contre Bayonne et lui offre dix-sept minutes de bonheur. Sa onzième apparition en trois saisons avec Pau.

"Je sais que rien n'est jamais acquis. Mon état d'esprit, c'est de progresser chaque jour, parce que tu ne sais jamais quand ça va s'arrêter", résume l'arrière qui rêve désormais d'enchaîner. Pour se retrouver.