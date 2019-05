Top 14: Kayser (Clermont), qui arrête sa carrière, a pris en compte sa "santé"

"J'ai essayé surtout de prendre en compte mon futur, ma santé", a expliqué jeudi l'ancien talonneur international de Clermont Benjamin Kayser, qui prendra, à 34 ans, sa retraite sportive à l'issue de la saison de façon anticipée pour raisons médicales.

"J'ai essayé surtout de prendre en compte mon futur, ma santé. J'ai une envie de finir très très fort, le plus haut et le mieux possible, pas en costume après avoir fait dix matches de merde et en ayant mal", a confié Kayser à la presse, au lendemain de l'annonce de sa retraite au terme de la saison, un an avant la fin de son contrat.

Une décision "au final très facile à prendre car il n'y a jamais vraiment eu d'alternative étant donné que cette décision a été +poussée+ pour protéger mon corps et est quasi médicale", a ajouté l'ancien talonneur des Bleus (37 sél. entre 2008 et 2015), sans préciser en préciser la raison.

"Il fallait que je me range du côté de la raison car je ne peux pas prendre de risques inconsidérés non plus", a poursuivi Kayser. "J'arrive à un moment où l'usure du rugby est non négligeable sur mon corps et il faut que je fasse gaffe car il y a encore plein de choses à vivre, j'ai envie de me régaler et d'être en bonne santé."

Kayser terminera sa carrière, riche de quatre clubs (Stade Français, Leicester, Castres et Clermont, depuis 2011), le 15 juin au plus tard à l'occasion de la finale du Top 14.