Top 14: Kockott et Capo Ortega soulèvent le bouclier de Brennus

Les cadres de Castres Rory Kockott et Rodrigo Capo Ortega ont soulevé ensemble le bouclier de Brennus samedi au Stade de France après la victoire de leur équipe 29-13 sur le favori Montpellier en finale du Top 14.

Le deuxième ligne uruguayen et le demi de mêlée, international français d'origine sud-africaine, ont brandi le trophée en tribune présidentielle, garnie par le président de la République Emmanuel Macron, celui de la Fédération Bernard Laporte et celui de la Ligue Paul Goze.

L'ouvreur Benjamin Urdapilleta, élu homme du match, y a accroché son drapeau argentin et l'ailier Armand Batlle, natif de Perpignan, la bannière catalane.

Les champions de France ont ensuite entamé un tour d'honneur pour saluer leurs supporters, venus plus nombreux que les Montpelliérains.

Le CO remporte son 5e titre de champion de France après 1949, 1950, 1993 et 2013. Un exploit pour le club de la petite sous-préfecture du Tarn (43.000 habitants), seulement 11e budget du Top 14 et 6e de la saison régulière.

Mais l'effectif très resserré du directeur sportif Christophe Urios a déjoué tous les pronostics en s'imposant en barrages à Toulouse (23-11), en demi-finales face au Racing 92 (19-14) puis en finale face au MHR, 1er de la phase régulière.