Top 14: L'exploit du Stade français, la réaction de Toulon

Victoire héroïque du Stade français à Castres, rebond de Toulon contre Lyon et Mathieu Bastareaud, chef d'œuvre de Cheslin Kolbe et chute de Clermont à Bayonne: ce qu'il faut retenir de la 2e journée de Top 14 achevée dimanche.

LA PERFORMANCE: Le miracle du Stade français à Castres

Les Parisiens sont partis dans l'inconnu à Castres, champion de France 2018, et en reviennent avec une victoire inespérée (22-16) pour leur premier match en... 183 jours! Derniers de la saison 2019/20, arrêtée en mars par la pandémie de Covid-19, ils avaient cumulé les tuiles en préparation. Cascade de contaminations, lésions pulmonaires pour certains joueurs, matches amicaux annulés, entraînements perturbés, report de leur duel inaugural contre Bordeaux-Bègles faute de joueurs de première ligne aptes... Mais dans le Tarn, les Parisiens ont tenu le choc, même après le carton rouge infligé à leur capitaine, le pilier samoan Paul Alo-Emile (charge à l'épaule), à 15 minutes du terme. L'efficacité de Nicolas Sanchez (14 pts) devant les perches et un essai de Sekou Macalou ont fait le reste. De quoi réjouir l'entraîneur Gonzalo Quesada, architecte du sacre de 2015, de retour à Paris.

L'AFFICHE: Toulon rebondit devant Lyon

Piqués par leur défaite à La Rochelle (29-15), les Toulonnais ont réagi contre Lyon et leur ex-partenaire Bastareaud, qui retrouvait pour la première fois le stade Mayol depuis son départ du RCT en 2019. Mais, pas assez opportunistes face à des Rhodaniens diminués par plusieurs absences (Couilloud, Barassi, Ngatai...), ils ont dû cravacher. Réduit à douze, après trois cartons jaunes, le LOU a montré les crocs pour éviter un éclat au score à la pause (15-6). Et il a réussi à revenir à un point (15-14) mais trois essais dont deux de pénalité (en plus de celui accordé en première période) ont offert un succès bonifié au RCT (36-14). Lyon figure en queue de classement après cette deuxième défaite.

LE JOUEUR: Cheslin Kolbe dynamite La Rochelle

L'ailier sud-africain du Stade toulousain était un peu partout samedi contre La Rochelle (39-23). En attaque mais aussi en défense, le champion du monde a fait admirer sa polyvalence et surtout s'est distingué par deux essais. S'il a inscrit le premier presque en marchant, esseulé sur le côté droit et bénéficiaire d'une passe limpide de Thomas Ramos, le second a tout de l'exploit personnel. Lancé comme un bolide, l'ailier au gabarit atypique (1,71 m, 74 kg) a éliminé trois joueurs (Raymond Rhule, Dillyn Leyds, Ihaia West) avant d'aplatir. Pas rassasié, Kolbe s'est encore illustré avec une percée saignante, à l'origine d'un troisième essai, signé Sofiane Guitoune, permettant aux Toulousains de se mettre à l'abri.

LA SURPRISE: Clermont sombre à Bayonne

Les Auvergnats, déjà en difficulté pour vaincre des Toulousains réduits à treize (33-30), ont été punis au Pays basque (21-19). Fautes à répétition, en-avant et ballons grattés par les Bayonnais les ont plombés. Ils semblaient pourtant maîtriser le match, peu après l'heure de jeu, grâce à deux essais inscrits par Damian Penaud (62) et Tavite Veredamu (64). Mais les Bayonnais ont renversé la situation dans les onze dernières minutes en aplatissant deux fois (Mathew Luamanu 69, Maxime Delonca 76). "Je ne sais pas si c'est inquiétant mais ces deux fins de match, il faut en prendre conscience", a commenté le capitaine Morgan Parra. Pas rassurant toutefois avant de recevoir le Racing 92, leader du championnat, samedi prochain en quart de finale de Coupe d'Europe.

LA DECLARATION

"Je ne fais pas la fine bouche, c'était un match très difficile. Brive, c'est costaud, ça bosse bien." De Christophe Urios, l'entraîneur de Bordeaux-Bègles, soulagé après la victoire difficile de son équipe (25-20).

LES CHIFFRES

100: le nombre de matches disputés sous le maillot toulousain par le troisième ligne international François Cros.

24: l'écart de points entre le Racing 92 et Montpellier, corrigé 41-17, soit le plus ample du début de saison.