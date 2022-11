Top 14: l'ouvreur gallois Dan Biggar rejoint Toulon (club)

Le demi d'ouverture Dan Biggar, qui compte plus de 100 sélections avec le pays de Galles, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le Rugby Club Toulonnais (RCT), a fait savoir le club varois vendredi dans un communiqué.

"Le demi d’ouverture s’engage avec le RC Toulon dès ce mois de novembre et jusqu’à la fin de la saison", a écrit le RCT. Le club a précisé que Biggar, qui évoluait jusqu'ici à Northampton (Angleterre), serait "disponible et de retour à Toulon" à l’issue de la fenêtre internationale en cours et pourrait "postuler dès la guérison de sa blessure actuelle au genou".

"Nous sommes très fiers de l’arrivée de Dan Biggar à Toulon. C’est un joueur d'exception, qui viendra compléter notre effectif au poste de demi d’ouverture. Il peut bien sûr jouer aussi arrière ou centre", a déclaré Bernard Lemaitre, président du RCT, cité dans le communiqué.

Le départ de Biggar des Saints, où il évoluait depuis 2018 après avoir débuté avec la province galloise des Ospreys, avait été annoncé au début du mois, mais il était alors question que le joueur de 33 ans termine la saison en Angleterre.

Après avoir perdu à l'intersaison Louis Carbonel et Anthony Belleau, respectivement partis à Montpellier et Clermont, Toulon était à la recherche d'un second ouvreur de métier pour épauler le Néo-Zélandais Ihaia West, arrivé cet été de La Rochelle.