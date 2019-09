Top 14: l'UBB et Lyon au rendez-vous, Toulouse au point mort

Bordeaux-Bègles, vainqueur bonifié de Toulon (34-12), et Lyon, qui a battu dimanche Toulouse (22-12), affichent leurs ambitions: les deux clubs sont en tête du Top 14 à l'issue de la 2e journée, alors que le champion de France n'a pas encore gagné.

. L'UBB prend ses aises

Des avants sûrs d'eux, un ouvreur -Matthieu Jalibert- de retour au niveau qui lui avait valu une première sélection début 2018 et une recrue -le centre Rémi Lamerat- qui s'est elle aussi rappellée au bon souvenir des Bleus en inscrivant un doublé: Urios, arrivé de Castres à l'intersaison, avait de quoi être satisfait après le succès bonifié face au RCT, qui suit celui inaugural contre Toulouse (30-25).

"On commence à avoir des repères", savoure l'entraîneur, dont l'objectif est d'emmener enfin les Bordelo-Béglais en phase finale, chose qu'ils ne sont jamais parvenus à faire depuis leur arrivée dans l'élite en 2011.

Mais la route est encore longue et Urios donne rendez-vous au prochain match à Castres, son ancienne équipe qui sera particulièrement remontée: "C'est là où on saura si on a passé un cap."

. Un Racing à mi-temps

Les Girondins partagent la tête du classement (9 points) avec Lyon, vainqueur de Toulouse (22-12) à Gerland. Un match sans relief qui confirme les difficultés du champion de France, amputé de la moitié de son effectif entre ses internationaux absents (11) et ses blessés.

Le Stade Toulousain n'a pas marqué d'essai et enchaîne un second revers après Bordeaux. Cela ne lui était arrivé qu'une seule fois la saison dernière...

Le Racing, lui, a ouvert son compteur contre Castres (23-14) à l'Arena, où il avait été surpris par le promu Bayonne (24-17) en ouverture. Mais c'est un succès mitigé: après une bonne entame (17-0), le club des Hauts-de-Seine a baissé le pied et n'a jamais conquis le bonus qui semblait dans ses cordes.

Ce qu'a réussi à faire Montpellier face à Pau (43-22) malgré plus d'une période en infériorité numérique. Le nouvel entraîneur Xavier Garbajosa a réussi ses débuts à domicile alors que Ronan O'Gara, son successeur à La Rochelle, a failli rater les siens à Marcel-Deflandre, où son équipe a battu de justesse le Stade Français (28-26).

. Défaites encourageantes

L'ouvreur parisien Jules Plisson a eu la possibilité d'arracher le match nul à la sirène mais sa transformation, pourtant bien placée, est passée à gauche des poteaux. Sa jeune équipe repart tout de même avec le bonus défensif et quelques motifs d'espoirs après la correction reçue à Lyon (43-9).

La fête est finie à Bayonne, ramené à la raison par Clermont, vainqueur 34-30 dans le Pays basque. Mais l'Aviron de Yannick Bru, vainqueur du Racing pour son retour dans l'élite, semble bien armé pour la course au maintien qui débute.

Où il devrait être mêlé à Agen et Brive, qui avaient un rendez-vous déjà important à Armandie. Le SUA a acquis un premier succès (16-10), tandis que Brive, toujours fanny, tentera de décrocher le sien dans une semaine face à Clermont.