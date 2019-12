Top 14: l'UBB prend le pouvoir, Etzebeth enflamme déjà Mayol

Bordeaux-Bègles est le nouveau leader du Top 14 après sa victoire sur La Rochelle (20-15) dimanche, lors d'une 11e journée marquée par la démonstration de Toulon face à Clermont (41-19) pour la première de sa recrue vedette Eben Etzebeth, décisif d'entrée.

. Bordeaux ne s'arrête plus

Si l'UBB régale depuis qu'elle est dirigée par Christophe Urios, le match de gala (en théorie) face à La Rochelle ne restera pas dans les mémoires. On retiendra plutôt que ce succès étriqué permet aux Girondins d'être les premiers à détrôner Lyon, leader depuis le début de la saison.

C'était inévitable au vu des états de forme des deux équipes: Bordeaux n'a plus perdu depuis mi-octobre et enchaîne un 7e match sans défaite, Top 14 et Challenge européen confondus, alors que Lyon, avec une opposition certes supérieure en Coupe d'Europe, n'a gagné que 2 matches sur 8 sur la même période.

Les Lyonnais ont de nouveau calé à Castres (29-12), leur second large revers d'affilée après Montpellier (33-8). L'équipe de Pierre Mignoni va devoir faire le plein de points lors des deux prochaines journées face à deux "petits", Bayonne et Agen, avant de souffler en Coupe d'Europe dans laquelle elle est déjà hors-course.

. Mayol, le jardin d'Eben

Car derrière le Lou, Toulon (3e) et Toulouse (4e) continuent de monter en puissance comme au classement. Le champion de France a remporté sa 7e victoire de rang, la première à l'extérieur, sur le terrain d'Agen (13-8), et le RCT a enchaîné un 8e match sans défaite en assommant Clermont avec Eben Etzebeth déchaîné pour ses débuts en championnat.

Un essai sur interception et deux touches volées au bout de 20 minutes: le géant sud-africain (2,03 m, 122 kg), élu homme du match, a reçu une ovation de la part de Mayol et éclipsé le retour de suspension de son vis-à-vis Sébastien Vahaamahina, à qui était d'ailleurs destinée la passe de Camille Lopez interceptée.

Derrière, la meute de poursuivants peut tout autant viser les barrages que se battre pour ne pas descendre puisque 8 clubs sur 14 se tiennent en 3 points !

En plein milieu de ce ventre pas vraiment mou se trouve le Racing (9e), qui a retrouvé le chemin du succès à l'Arena en battant Montpellier (29-25). Le MHR est passé près d'une grosse performance pour une autre première de champion du monde sud-africain, celle d'Handré Pollard, qui a laissé 8 points en route face aux perches.

Heureusement pour le Racing, dont la marge de manoeuvre est étroite alors que se profile un dernier bloc européen monstrueux (Munster et Saracens) en janvier. Entretemps, il y a un déplacement à Brive, intraitable à domicile et revenu de Bayonne avec les deux points du match nul (6-6), et la réception de Clermont...

. Paris souffle pour Noël

Julien Arias et Laurent Sempéré, les entraîneurs du Stade Français, vantaient cette semaine les progrès de leur équipe à l'entraînement. Le rendu en match n'est toujours pas impressionnant mais le club de la capitale a enfin gagné, après trois revers de rang, contre Pau (21-18).

Il s'en est fallu de très peu, et il faudra montrer autre chose à Montpellier puis contre Toulouse pour espérer revenir sur Agen (13e), l'actuel barragiste qui compte 3 unités de plus, et Pau (12e), premier non-relégable avec 8 points de plus.

La Section va devoir se passer pour au moins un match de sa recrue phare, l'ailier ou arrière Ben Smith. Pour ses débuts en Top 14, l'ex-All Black (33 ans, 84 sél.) a été exclu pour un raffut coude en avant à la gorge.