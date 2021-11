Top 14: L'UBB tombe logiquement à La Rochelle

e leader Bordeaux-Bègles, davantage diminué par les absences que son hôte maritime, a subi son deuxième revers de la saison sur le terrain de La Rochelle (26-3) vendredi soir en ouverture de la 10e journée de Top 14.

Après une série de sept victoires et un nul, les hommes de Christophe Urios sont tombés mais ils n'en feront pas une montagne. En avance comptablement sur leur temps de passage, ce derby de l'Atlantique accroché et costaud devant, disputé sans une dizaine de cadres, était pour eux "un match bonus" comme leur manager l'avait qualifié.

Il leur a servi de test de fiabilité. Malgré deux essais encaissés, leur défense a été plutôt à la hauteur de l'envie rochelaise, notamment dans les zones de rucks.

Le potentiel des habituels suppléants était connu mais il a manqué du liant et de la fluidité à cette UBB expérimentale, au jeu pollué par les scories, pour inquiéter des locaux déterminés.

Les Maritimes, qui avaient justement à se faire pardonner leur faux-pas catalan, battus 22-13 à Perpignan, se sont un peu rassurés, en prenant d'entrée la mesure de leur adversaire même si cela a été long à se refléter au score.

Dominateurs dans l'ensemble, les joueurs de Ronan O'Gara n'ont pas été payés comme ils l'auraient souhaité lors du premier acte (9-3, 3 pénalités de Ihaia West contre une de François Trinh-Duc), notamment lors de plusieurs séances de pilonnage improductives.

L'essai en première main inscrit dès la reprise par Jules Favre, après une touche - secteur contrarié par l'alignement visiteur - et un relais de Victor Vito aurait dû les lancer vers un large succès et un bonus offensif qui s'offrait à eux avec un peu plus de maîtrise et de lucidité.

Plus puissants, ils n'ont jamais pu mettre au pas des Girondins pourtant indisciplinés et peu dangereux au final, attendant l'ultime minute seulement pour franchir une deuxième fois la ligne d'en but par Dillyn Leyds.