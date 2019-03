Top 14: La Rochelle aligne aussi ses internationaux français

Les internationaux français Pierre Bourgarit, Uini Atonio et Geoffrey Doumayrou, laissés à disposition de La Rochelle par le XV de France, seront titulaires samedi en Top 14 face au Racing 92, contre lequel Dany Priso, blessé contre l'Angleterre, sera remplaçant.

Non retenus face à l'Ecosse (27-10), Bourgarit, Atonio et Doumayrou sont autorisés à jouer en club afin d'engranger du temps de jeu avant de rejoindre les Bleus à Marcoussis pour préparer le déplacement en Irlande pour la 4e journée du Tournoi des six nations.

Touché à un genou à Twickenham, le pilier gauche Priso avait été remplacé dans le groupe France par le Clermontois Etienne Falgoux. Il n'a pas été rappelé lundi dans la nouvelle liste publiée par l'encadrement.

Les Rochelais comptent même 5 internationaux français sur la feuille de match puisque Kevin Gourdon, qui n'a plus été retenu depuis juin par Jacques Brunel, débutera avec le N.6.

Un autre troisième ligne, Grégory Alldritt, est le seul Rochelais retenu en Essonne pour préparer dès vendredi le match contre le XV du Trèfle. Auteur d'un doublé après son entrée en jeu contre l'Ecosse, il n'a pas été libéré, comme les autres remplaçants.

Le XV de départ de La Rochelle: Murimurivalu - Retière, Doumayrou, Sinzelle, Pi. Boudéhent - (o) Lafage, (m) Balès - Kieft, Vito, Gourdon - Demotte, Sazy - Atonio, Bourgarit, Pelo

Remplaçants: Lagrange, Priso, Levave, Pa. Boudéhent, Kerr-Barlow, West, Aguillon, Puafisi