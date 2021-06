Top 14: La Rochelle en demies, Clermont en barrages

Clermont a battu le Stade rochelais 25 à 20, samedi dans son stade Marcel Michelin lors de la 26e et dernière journée de Top 14, et a pris la 5e place du classement synonyme de qualification pour les barrages.

Malgré sa défaite, La Rochelle, qui a obtenu le point de bonus défensif, a préservé sa 2e place, laquelle l'envoie directement en demi-finale.

Les Maritimes, qui ont vécu jusqu'au bout une soirée incertaine, bénéficieront ainsi d'une semaine de repos supplémentaire pendant que Clermont se déplacera le week-end prochain sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles.

Grâce à la botte de Morgan Parra, auteur à nouveau d'un 100% au pied (7 sur 7), et à une grande solidarité, Clermont, qui n'avait quitté le top 6 que deux fois cette saison, a validé son billet pour les barrages.

Devant un millier de supporters, une fanfare et quelques tambours, ce véritable 8e de finale a tenu ses promesses en termes d'engagement et de suspense.

D'abord malmené après une magnifique action rochelaise de 60 mètres en première main conclue par un essai de Dillyn Leyds (11e), Clermont a repris le jeu à son compte.

Parra a passé cinq pénalités dont quatre de rang et permis à l'ASM de virer en tête à la pause (15-10).

L'ASM a cru tuer le match avec un essai de George Moala (53e), mais Grégory Alldritt lui a répondu quatre minutes après, maintenant le suspense en fin de match (22-17).

Morgan Parra a remis son équipe à l'abri avant de sortir (65e) et Jules Le Bail, côté Maritimes, a mis une pénalité décisive avant la fin du match pour valider le billet rochelais pour le dernier carré (79e).

"Il n'y a pas d'explosion, on sait d'où l'on vient. C'est très dur après une saison très compliquée. Il était important de gagner pour entrer dans les six. C'est fait. Maintenant, on sait que lorsque l'on est dans les six, tout est jouable et nous allons nous accrocher jusqu'au bout. Certains vont nous quitter parmi les joueurs et dans l'encadrement", a réagi le demi de mêlée clermontois Parra en fin de partie au micro de Canal+.

"On est très content car c'était notre objectif et cela vient récompenser une longue saison. Nous nous attendions à ce que ce soit difficile. Certains diront que c'est déjà une belle saison mais si nous avons fait tout cela pour ne rien avoir au bout, cela ne sert à rien", a déclaré de son côté le 3e ligne rochelais Grégory Alldritt, toujours sur Canal+.