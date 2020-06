Top 14: La Rochelle officialise cinq recrues dont Dulin

La Rochelle a officialisé vendredi lors d'un point-presse de rentrée cinq de ses recrues parmi lesquelles figurent quatre internationaux, le Français Brice Dulin, l'Australien William Skelton et les Sud-Africains Dillyn Leyds et Raymond Rhule.

Dulin, 30 ans, qui compte 29 sélections avec le maillot Bleu, quitte le Racing où il aura passé six saisons et remporté un titre de champion.

L’Australien William Skelton, 28 ans (2,03 m, 125 kilos), est un renfort de poids et d'expérience en provenance des Saracens, qui doivent dégraisser leur effectif après leur lourde sanction pour dépassement du plafond salarial.

Sélectionné 18 fois avec les Wallabies, Skelton a déjà remporté le Super Rugby avec les Waratahs, ainsi que deux fois le championnat anglais et deux fois la Coupe d'Europe avec les "Sarries".

Aux ailes, le Stade pourra compter sur deux Sud-Africains, Dillyn Leyds, 27 ans, qui jouait aux Stormers et compte neuf sélections avec les Springboks, ainsi que sur Raymond Rhule, 27 ans, ancien de Grenoble (Pro D2) et des Cheetahs et sept fois international.

Enfin, le demi de mêlée Jules Le Bail, 28 ans, revient dans son club d'origine après trois saisons passées à Vannes, en Pro D2.

Lors de ce rendez-vous, les dirigeants rochelais sont également revenus sur la pandémie de Covid-19 et ses conséquences "colossales" pour leur club selon le directeur général Pierre Venayre.

"L'impact, on l'évalue à 12 millions d'euros sur les deux saisons, celle qui se termine et celle à venir, détaille le dirigeant. Sur la saison qui se termine, il s'agit d'un préjudice de 7 millions. Nous remercions d'ailleurs les partenaires et abonnés qui n'ont pas demandé de compensation pour les matches qui n'ont pas été joués. Il y avait 4,5 millions d'euros en jeu et grâce à eux, nous avons sauvé cette somme-là. Malgré tout, c'est 2,5 millions d'euros de manque à gagner dans le budget du club entre les matches qui n'ont pas été organisés et les acquittements".

Pour la saison à venir, les Maritimes ont tablé sur une baisse de leurs revenus de l'ordre de 15%. Conséquence directe, les salaires des joueurs et du staff ont été réduits d'autant.

Le budget 2020-2021, prévu initialement autour de 30 millions d'euros avant la crise sanitaire, est désormais estimé à 25 millions d'euros. Le nombre de contrats professionnels est aussi à la baisse (de 40 à 33).