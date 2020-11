Top 14: La Rochelle petit vainqueur du Racing 92

Le choc des costauds, match en retard de la 3e journée de Top 14, a finalement souri au leader La Rochelle, petit vainqueur du Racing 92 (9-6) dimanche soir au terme d'un match cadenassé, sans essai. Une première cette saison.

Les Maritimes, sans être flamboyants mais en gagnant une guerre des rucks cruciale, et en maitrisant les ballons portés visiteurs, prennent un peu plus les commandes en tête du championnat avec désormais six points d'avance sur Toulouse.

Le Racing 92, déjà vainqueur trois fois cette saison loin de son Arena, n'a pas réalisé la passe de quatre. Il lui a manqué surement un soupçon d'audace pour espérer mieux et repart avec un bonus défensif plutôt mérité, qui le replace à sept point de son hôte du jour, avec encore un match en retard à disputer.

Pendant une heure, on s'est ennuyé ferme au stade Marcel-Deflandre, avec des défenses prenant continuellement le pas sur des attaques en manque d'inspiration, notamment au pied, ou d'adresse, avec un bon nombre de munitions rendues.

Préposé au but côté francilien, François Trinh-Duc a bien débuté en ouvrant le score (5) mais derrière, il a manqué trois tentatives de pénalités qui coûtent cher dans le décompte final (2/5).

Son vis-à vis Ihaia West, de retour pour laisser souffler Jules Plisson, a eu un peu plus de réussite (3 sur 4) pour sanctionner des Racingmen accrocheurs (9-3, 63e).

Teddy Iribaren, entré vers l'heure de jeu derrière sa mêlée, a tenté d'apporter son expérience dans une fin de match avait souri à son équipe contre le Stade Français (27-25), Pau (24-22) et Brive (23-19). En vain.

Le demi de mêlée a bien passé une pénalité pour ramener les siens dans le bonus (66e) mais n'a pas su cornaquer ses avants jusqu'au bout, notamment sur des mauls improductifs.