Top 14: La Rochelle profite des faux pas de Toulouse et du Racing

La Rochelle a réalisé la bonne opération de la 20e journée du Top 14, samedi, en allant s'imposer à Bordeaux tandis que Toulouse et le Racing 92 chutaient face à des équipes de bas de tableau.

. Toulouse et le Racing trébuchent

L'entraîneur toulousain Ugo Mola avait prévenu dans la semaine: Montpellier "n'est pas à sa place au fin fond du classement".

Le MHR, 11e, a confirmé son regain de forme d'avant la trêve avec une victoire surprise (29-16) sur le terrain d'un leader méconnaissable, qui lui permet de prendre huit longueurs d'avance sur Pau, avant-dernier et barragiste.

Le Stade toulousain avait pourtant jusqu'ici mieux géré qu'à l'automne la période de doublons, mais sans ses internationaux français, restés dans les tribunes d'Ernest-Wallon après avoir perdu la veille contre l'Ecosse dans le Tournoi des six nations, le club haut-garonnais a grillé un joker.

Le Racing 92 en a fait de même chez une autre équipe à la lutte pour le maintien, Bayonne, qui s'est offert le scalp d'un autre gros (23-13) après avoir déjà fait chuter Toulon.

L'Aviron, 12e, prend aussi un peu d'air sur Pau, tandis que le Racing, troisième, voit revenir Clermont à sa hauteur.

. La Rochelle en profite

Les vacances ont fait du bien à La Rochelle. Battus lors de leurs deux dernières sorties, par Toulouse et Castres, les Maritimes ont repris leur marche en avant, avec la manière, sur le terrain de Bègles-Bordeaux (26-11).

Un succès probant qui leur permet de marquer les esprits face à un autre candidat à la phase finale. Et surtout de réaliser une excellente opération comptable en revenant à trois points de Toulouse et en prenant leurs distances sur le Racing, désormais à trois longueurs.

Les Girondins devront eux encore batailler lors du sprint final pour assoir définitivement leur place dans le top 6.

. Le Stade français se saborde

Deux cartons jaunes, un rouge et 14 pénalités concédées: le Stade français a payé cher son indiscipline face à Clermont (34-27).

Même si rien n'est encore fait mathématiquement, les Parisiens, avec ce faux pas à domicile, peuvent sans doute tirer un trait sur la phase finale.

Il leur faudrait désormais un "miracle" pour se qualifier, a reconnu, fataliste, le troisième ligne Antoine Burban.

Souvent maladroits après deux semaines de coupure, les Auvergnats, à la peine en conquête, n'étaient pourtant pas dans un grand jour.

Revenus à hauteur du Racing au classement, ils ne pourront pas se permettre autant de déchet la semaine prochaine en huitièmes de finale de Coupe d'Europe face aux Wasps.

. Pau, un point c'est tout

Pau a arraché après la sirène à Castres un point de bonus défensif qui pourrait peser lourd à la fin de la saison dans la balance du maintien.

Sa défaite (38-33) n'en reste pas moins une très mauvaise opération avec les victoires de Bayonne et Montpellier.

Les Béarnais ont aussi perdu sur blessure leur ouvreur Antoine Hastoy, meilleur réalisateur du championnat, visiblement touché à l'épaule après avoir maintenu les siens à flot grâce à sa réussite au pied.

Le CO, qu'on n'arrête plus depuis le remaniement effectué dans son staff fin décembre, se hisse provisoirement à la septième place en attendant le choc entre Lyon et Toulon en soirée (21h05).