Top 14: La Rochelle vainc Montpellier et les éléments

La Rochelle, bien que réduit à 14 après un quart d'heure, s'est mieux adapté aux conditions de jeu extrêmes pour se défaire d'une pâle équipe de Montpellier (22-9) dimanche en ouverture de la 12e journée de Top 14.

Les Maritimes ont du caractère et de belles ressources. Malgré les bourrasques de vent empêchant tout lancement de jeu digne de ce nom dont ils sont friands, malgré cette charge avec l'épaule de Will Skelton sur la tête de Paul Willemse valant carton rouge pour son auteur, ils n'ont pas cédé et glanent un septième succès cette saison à domicile, le 18e série en cours.

Le MHR, qui restait avant la coupure européenne sur un succès à Clermont (15-21), n'a pas su profiter de son avantage numérique précoce pour inquiéter le leader, laissant un sentiment d'impuissance.

Le club de Mohed Altrad, qui compte encore trois matches en retard, reste scotché à la 12e place, bien loin de ses ambitions, avec la réception de Toulouse après le second réveillon.

Pourtant, à la sortie définitive de Skelton, les hommes de Xavier Garbajosa, de retour sur ses terres d'adoption comme entraîneur, ont pointé devant au score (3-6) avant que leur indiscipline ne les trahisse (5 pénalités réussies par Ihaia West au total, contre 3 pour Montpellier) et le sort soit contraire.

Dans le sillage d'un Brice Dulin impérial dans la gestion du vent avec des coups de pied quasiment tous bien sentis, les hommes de Jono Gibbes ont su maintenir la pression, profitant même à la reprise d'un cadeau des Héraultais à la réception du coup d'envoi pour inscrire un essai-casquette savonnette par leur capitaine Kevin Gourdon (41e), déterminant pour la suite.

Hormis une relance majuscule avant la pause de Dulin toujours en forme internationale, cette action a été la seule éclaircie joyeuse de ce combat féroce au près, gangréné par les fautes de main et des lancers en touche perdus.