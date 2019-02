Top 14: le LOU montre les crocs

Quatre à la suite: Lyon a aligné une quatrième victoire de rang en Top 14, sur le terrain du Stade Français (24-13), dans le dur, samedi lors de la 16e journée pour affermir son statut de candidat à la phase finale.

Le LOU, demi-finaliste surprise la saison passée seulement deux ans après sa remontée dans l'élite, et pour la première phase finale de son histoire moderne, s'empare provisoirement de la troisième place.

Et compte désormais sept points d'avance sur le premier non qualifié, un matelas confortable.

"On se régale, on prend plaisir à se retrouver, on arrive à retranscrire en match ce qu'on fait la semaine à l'entraînement. Beaucoup de choses positives se passent dans le groupe", a commenté l'ouvreur lyonnais Jonathan Wisniewski.

Paris ne peut pas en dire autant, précaire sixième et dernier qualifié en attendant la suite de la 16e journée.

Avec cette troisième défaite à domicile (après celles subies face au Racing et La Rochelle), il attaque de bien mauvaise manière un bloc décisif pour la qualification, qui le verra affronter des concurrents directs (La Rochelle, Bordeaux, Toulouse et Castres).

Et n'a pas évacué, loin de là, la frustration née de sa défaite avant la trêve, à Toulon (33-30) après avoir encaissé deux essais dans les trois dernières minutes. En conclusion d'un mois de janvier tendu en coulisses.

Ce Stade Français-là était trop friable pour résister à ce LOU sûr de son jeu, solide sur les fondamentaux, excellent en touche (quatre volées à Paris en première période) et rapide à intervenir dans les regroupements.

Après avoir fait tomber le Racing et Montpellier (plus Perpignan) sur ses terres, il s'est offert le scalp de Paris sur une pelouse indigne et devant un maigre public (7.643 spectateurs) malgré la météo clémente.

- 'Ca laisse des traces' -

Lyon a d'emblée pris les devants, concrétisant sa domination par la botte de Wisniewski (2, 5, 21) et un essai de Rudi Wulf (35) après une percée de Noa Nakaitaci, alors qu'il était pourtant réduit à quatorze, pour prendre une avance finalement définitive à la pause (14-3).

Le peu d'occasion qu'il a eues, le Stade Français les a gâchées par maladresse, en touche notamment, perdant deux lancers cruciaux, dans les 22 mètres (17) puis à 5 mètres de la ligne des Lyonnais (40+1).

Il a perdu définitivement tout espoir de victoire après le deuxième essai du LOU, signé Nakaitaci (52), venu punir tous les manques du moment des Parisiens, qui avaient le ballon dans les 22 mètres adverses au départ de l'action. La fin d'hiver s'annonce rude dans la capitale.

"On va se retrousser les manches pour faire mieux, a réagi le talonneur parisien Laurent Sempéré. On va passer une semaine difficile mais on n'a qu'une envie, être au match d'après. Car ça laisse des traces et ce n'est pas l'image qu'on veut donner."